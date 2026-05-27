حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط كثافة كبيرة في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم المكي وساحاته، في أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والخشوع.

وقد توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم، في موسم حج بلغ فيه عدد الحجاج أكثر من 1.7 مليون حاج قدموا من مختلف أنحاء العالم.

وقال مراسل الجزيرة بدر الربيعان من مشعر منى إن الجهات المعنية واصلت تنفيذ خطط التفويج المنظمة للحشود، مع استمرار توافد الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى عبر جسر الجمرات، الذي جرى تجهيزه بخطط وقائية ومسارات متعددة لتوزيع الحشود على مختلف الأدوار، بما يضمن انسيابية الحركة وتفادي أي اختناقات.

وأضاف الربيعان أن السلطات الأمنية أغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى مشعر منى وحولتها إلى مسارات مخصصة للمشاة، ضمن ترتيبات دقيقة لإدارة الحشود، مشيرا إلى أن منشأة الجمرات تستوعب أكثر من 300 ألف حاج في الساعة الواحدة، عبر تنسيق مشترك بين رجال الأمن ووزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة، وفق جداول زمنية محددة لكل حملة.

ولم يشهد موسم الحج هذا العام حتى الآن أي حوادث تُذكر، في ظل الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة، إلى جانب الانتشار الصحي الواسع داخل منشأة الجمرات، حيث تم توفير أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وسجلت وزارة الصحة انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وسخّرت الجهات المعنية إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، مع متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة في الحج لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم داخل المسجد الحرام ومحيطه.

إعلان

ويواصل الحجاج بعد ذلك مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، حيث يرمون الجمرات الثلاث، قبل أن يختتموا حجّهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.7 مليون حاج، بينهم أكثر من 1.5 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.