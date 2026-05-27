توسعة ضخمة بقاعدة أنغلز الروسية رغم الهجمات الأوكرانية المتكررة

صور أقمار صناعية ترصد تعزيزات روسية بقاعدة تستخدم في قصف أوكرانيا (بلانيت لابس)
Published On 27/5/2026

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة بتاريخ 24 مايو/أيار الجاري توسعا في قاعدة أنغلز الجوية الروسية، التي تلعب دورا مهما في الحرب الأوكرانية.

وتظهر الصور أن القاعدة تشهد أعمال توسعة نشطة ومكثفة في عدة مواقع، شملت رصفا جزئيا للطرق الفرعية، إلى جانب ظهور معدات بناء ومواد خام، ما يشير إلى استمرار نشاط إنشائي واسع داخل القاعدة. وتُقدر المساحة التي تجري فيها هذه التوسعة بنحو 846 ألفا و500 متر مربع.

صور فضائية ترصد أعمال بناء واسعة بقاعدة القاذفات الروسية (بلانيت لابس)
وتقع قاعدة إنجلز على بعد نحو 14 كيلومترا من مدينة ساراتوف، وتُعد مركزا رئيسيا للقاذفات الإستراتيجية الروسية، بما في ذلك طائرات "تو-95 إم إس" و"تو-160″.

وتشير هذه الأعمال إلى استمرار الجهود الروسية لتعزيز البنية التحتية للقاعدة، في ظل تواصل الحرب في أوكرانيا.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022، تعرضت القاعدة لهجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية.

صور أقمار صناعية تكشف توسعا في قاعدة روسية استراتيجية (بلانيت لابس)
وتقع قاعدة "أنغلز -2" على بعد نحو 490 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وتُعد مركزا رئيسيا للطيران الإستراتيجي الروسي المستخدم في تنفيذ هجمات ضد أوكرانيا، وتأتي التوسعة الحالية بعد أن دفعت الهجمات موسكو إلى نقل بعض الطائرات مؤقتا إلى قواعد أخرى.

