بيونغ يانغ تختبر منظومة صواريخ جديدة وقذائف محسّنة

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها أجرت اختبارا لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى منظومة أسلحة صواريخ كروز تكتيكية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الاختبارات، التي أُجريت الثلاثاء وكان الجيش قد كشف عنها سابقا، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

وأضافت الوكالة أن الاختبارات "حللت وقدّرت قوة رأس حربي لمهام خاصة على صاروخ باليستي تكتيكي، واعتمادية صاروخ مدفعي موجه عيار 240 ملم ذي مدى إطلاق موسع ويستخدم نظام ملاحة ذاتي فائق الدقة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم قوله إن منظومات الأسلحة "إشارة واضحة إلى تحديث قواتنا العسكرية وحدث يدل على تقدم تقني كبير"، مضيفا أن "امتلاك قوة تدميرية كافية شرط أساسي لعمليات جيشنا، يجعل نظريا من المستحيل على أي قوة معادية النجاة إلا بالصدفة".

والثلاثاء، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفات عدة من بينها صاروخ باليستي قبالة سواحلها الغربية، في أحدث اختبارات عسكرية لهذا العام، مضيفة أن الصواريخ اجتازت مسافة 80 كيلومترا تقريبا.

وعمليات الإطلاق التي جرت الثلاثاء هي الأولى لكوريا الشمالية منذ 37 يوما، وثامن اختبار لهذا العام.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة، تحظر تطويرها للأسلحة النووية واستخدامها لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهي قيود انتهكتها مرارا.