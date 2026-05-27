بيانات ملاحية تكشف وصول أول طائرة تزويد بالوقود إسرائيلية من أمريكا

أظهرت بيانات ملاحية وصول أول طائرة للتزويد بالوقود جوا تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى إسرائيل قادمة من الولايات المتحدة.

وتكشف البيانات الملاحية أن الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل (301)، من طراز بوينغ كيه سي-46 بيغاسوس (KC-46A Pegasus)، غادرت مطار بوينغ في سياتل بولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، قبل أن تختفي إشارتها قرب قاعدة رامات ديفيد الجوية الواقعة في سهل مرج بن عامر شمالي إسرائيل، وهي من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية وأكبرها في المنطقة الشمالية.

وسبق أن نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في مايو/أيار الجاري، صورة للطائرة ظهر فيها رقم التسجيل نفسه على الذيل، وأعلنت قرب استلام طائرة التزويد بالوقود، التي تعد الأولى ضمن ست طائرات ناقلة اشترتها بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الجديدة ستُجهز بأنظمة إسرائيلية، وستُكيف بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو الإسرائيلي، بهدف توسيع نطاق العمليات والحفاظ على التفوق الجوي.

وتعد طائرة بيغاسوس من أحدث طائرات التزويد بالوقود جوا متعددة المهام في سلاح الجو الأمريكي، إذ تستطيع حمل ما يصل إلى 212 ألف رطل من الوقود، أي نحو 96 طنا، كما تستخدم نظام التزويد بالوقود المتطور "فلاي باي واير بوم" (Fly-by-Wire Boom)، بمعدل ضخ يصل إلى 1200 غالون في الدقيقة.