إسرائيل تبدأ هجوما جويا على مدينة صور وحزب الله يرد بالمسيّرات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء هجوم جوي على مواقع بمدينة صور جنوبي لبنان، بعد وقت قصير من إنذاره بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها، في حين نفّذ غارات على بلدات في جنوب البلاد وشرقها، بينما أعلن إعلام إسرائيلي سقوط مسيّرات مفخخة بمنطقة عسكرية شمالا، تزامنا مع إعلان حزب الله خوضه اشتباكات مع قوات إسرائيلية تقدمت خارج ما يُسمى الخط الأصفر، بالتوازي مع إعلان الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده بغارة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم "مقار تابعة لحزب الله" في منطقة صور، في حين كتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. عليكم إخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وحدد أدرعي في المنشور مخيمات شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، المعشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، رشيدية، وعين بعال، ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها.

الإنذار الثالث

وهذا هو الإنذار الثالث بالإخلاء منذ صباح الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، وشمل الأول مدينة النبطية، والثاني 5 قرى جنوبي لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت بلدتي كفرحونة وعرمتى في جنوب لبنان، والمنطقة الواقعة بين بلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرق لبنان، دون سقوط ضحايا.

وطالت الغارات بلدات حلبتا، وجرود بلدة بوداي، وجرود بلدة فلاوي، وجرود الهرمل في البقاع شرق لبنان، إضافة إلى بلدة تفاحتا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي مليخ واللويزة، في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، إنه شن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة غارات على أكثر من 150 هدفا لحزب الله في منطقتي صور والنبطية، وفي سهل البقاع شرقا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عددا من المسيّرات المفخخة سقطت في منطقة عسكرية شمالي إسرائيل بعد رصد إطلاقها من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "شوميرا" بالشمال، بعد رصد مسيّرتين من لبنان، وذلك للمرة الثانية اليوم.

في المقابل، أعلن حزب الله خوض اشتباكات مع قوات تقدمت إلى بلدة تقع خارج ما يُسمى الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان، وذلك على وقع تهديد إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه اشتبكوا صباحا "مع قوات العدو من مسافة صفر" في بلدة زوطر الشرقية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجبروا العدو على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة نارية في المنطقة.

مسيّرات انقضاضية

كما ذكر أنه استهدف بمسيّرات انقضاضية دبابة ميركافا، وعربة نميرا، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

وفي السياق، قال الجيش اللبناني، الأربعاء، إن ⁠⁠جنديا قُتل في غارة جوية إسرائيلية ‌‌قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وإنه استعاد جثمانه، موضحا أن عملية ⁠⁠الاستعادة تأخرت منذ أمس ⁠⁠بسبب الوضع الأمني ⁠⁠في ⁠⁠المنطقة.

وفجر الأربعاء، قُتل شخصان وأُصيب ثالث بغارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور في جنوب لبنان.

وقتلت إسرائيل 31 شخصا وأصابت 40 على الأقل، ودمرت عشرات المنازل في 152 هجوما على جنوبي وشرقي لبنان، أمس الثلاثاء، في أكثر الهجمات عنفا منذ بدء وقف إطلاق النار.

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3213 قتيلا، و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لبيانات رسمية.