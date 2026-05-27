أمة واحدة وتكبيرات موحدة.. جولة عالمية في أجواء صلاة عيد الأضحى

epa12996325 An aerial view shows Acehnese Muslims praying during an Eid al-Adha mass prayer in Banda Aceh, Indonesia, 27 May 2026. During the holy holiday, which marks the annual Hajj pilgrimage to Mecca, Muslims traditionally sacrifice livestock and distribute the meat among family, friends, and those in need. EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مدينة باندا آتشيه الإندونيسية (الأوروبية)
حسن خضري
Published On 27/5/2026
آخر تحديث: 15:07 (توقيت مكة)

مع إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة، تجلت لوحة إيمانية مهيبة رسمها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بقلوب خاشعة وحناجر تصدح بتكبيرات العيد التي ترددت أصداؤها الموحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

وتوافد المصلون بجموع غفيرة إلى المساجد والساحات المفتوحة والملاعب، في مشهد استثنائي يجسد البعد الروحي ووحدة الشعائر الإسلامية، متجاوزين اختلافات اللغات والألوان والأعراق.

Muslims attend an Eid al-Adha prayer at a public park, outside El-Seddik Mosque in Cairo, Egypt, May 27, 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في حديقة عامة خارج مسجد الصديق بالقاهرة (رويترز)

وأقام مئات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة في دول امتدت عبر القارات، بدءا من الكثافة والحضور اللافت في إندونيسيا وباكستان، مرورا بالعمق التراثي في إثيوبيا، ووصولا إلى دول البلقان وأوزبكستان وكازاخستان.

ولم يقتصر هذا المشهد المهيب على دول العالم الإسلامي فحسب، بل برزت الجاليات المسلمة بوضوح في الغرب، حيث توجه أبناء الجاليات الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان لأداء الصلاة.

UNSPECIFIED, INDONESIA - MAY 27: An aerial view as Indonesian Muslims gather after Eid al-Adha prayers with Mount Sumbing in the background at Butuh village on May 27, 2026 in Wonosobo, Central Java, Indonesia. Muslims worldwide celebrate Eid Al-Adha to commemorate the Prophet Ibrahim's readiness to sacrifice his son as a sign of his obedience to God, during which they sacrifice permissible animals, generally goats, sheep, and cows. (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)
مسلمون إندونيسيون يتجمعون عقب أداء صلاة عيد الأضحى في قرية بوتوه بمنطقة وونوسوبو في جاوة (غيتي)

ونظمت هذه الجاليات صفوفها في المراكز الكبرى والحدائق العامة لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى، في مشهد يعكس تمسكها بهويتها والتنوع الثقافي في أزيائها التقليدية.

وإلى جانب هذه الزوايا الثقافية والتراثية، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة في هذا المشهد العالمي؛ ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات الآمنة، تبرز مشاهد التحدي والصمود في الدول التي تعاني من وطأة الحروب والأزمات الممتدة، حيث يصر الأهالي على إقامة صلاة العيد وسط الركام أو داخل مخيمات النزوح، في رسالة عاطفية قوية ومحاولة نبيلة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتجاوز قسوة الظروف المعيشية.

A Muslim family takes selfies outside the Lakemba Mosque, after the Eid al-Adha prayer in western Sydney, Australia, on May 27, 2026.
عائلة مسلمة تلتقط صورا تذكارية خارج مسجد لاكمبا عقب أداء الصلاة في غرب مدينة سيدني الأسترالية (الفرنسية)

يأخذكم هذا التقرير في جولة عالمية ترصد كيف تضافرت هذه الزوايا المتعددة لصناعة مشهد متكامل لعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن هذه الشعيرة تمثل جسرا متينا للتواصل الإنساني والتلاحم الاجتماعي العابر للحدود.

Palestinian Muslims attend the Eid al-Adha prayer, in Gaza City, May 27, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مدينة غزة وسط الدمار الذي خلفته الحرب في القطاع (رويترز)

السعودية

بدأ ضيوف الرحمن خلال أولى أيام عيد الأضحى بأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعدما أتموا الوقوف بصعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ساحة المسجد الحرام شهدت كثافة كبيرة في حركة الطائفين، الذين أدوا المناسك وسط أجواء إيمانية اتسمت بالخشوع والطمأنينة.

وأدى جموع المصلين صلاة العيد في المسجد الحرام، حيث أمهم خطيب وإمام المسجد الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، الذي أوصى المسلمين في خطبته بالتقرب إلى الطاعة والتمسك بطاعته.

وفي المدينة المنورة، أدى المصلون صلاة العيد في المسجد النبوي وسط أجواء إيمانية اتسمت بالبهجة والطمأنينة، حسبما نقلت وكالة واس.

ويستكمل حجاج بيت الله الحرام بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، حيث سيرمون الجمرات الثلاث، قبل أن يختتموا مناسك الحج بطواف الوادع.

Muslim pilgrims leave after casting pebbles at pillars in the symbolic stoning of the devil, the last rite of the annual Hajj, in Mina near the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لأداء مناسك الحج في أولى أيام عيد الأضحى (أسوشيتد برس)

قطاع غزة

أحيا الفلسطينيون في مناطق متفرقة من قطاع غزة صلاة وخطبة عيد الأضحى في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وتحت أصوات القصف كان للعيد فرحة بطعم الدم.

وأقيمت الصلوات فوق أنقاض المساجد المهدمة وفي مخيمات النزوح، وسط محاولات حثيثة من الأهالي والمتطوعين لإدخال أجواء العيد والفرحة إلى قلوب الأطفال رغم الظروف المعيشية الصعبة وقسوة المشهد، في رسالة صمود استثنائية.

epa12996589 Displaced Palestinians perform Eid al-Adha prayers beside the ruins of Al-Huda Mosque in Khan Younis, southern Gaza Strip, 27 May 2026. Eid al-Adha, also known as the Feast of Sacrifice, coincides with the annual Hajj pilgrimage to Mecca and is traditionally marked by the sacrifice of livestock and the distribution of meat among family, friends and those in need. EPA/HAITHAM IMAD
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض مسجد الهدى في مدينة خان يونس (الأوروبية)

سوريا

وفي سوريا، رغم سنوات الحرب الطويلة والأزمات الاقتصادية الخانقة، توافد السوريون إلى المساجد والساحات العامة في دمشق ومختلف المحافظات لأداء صلاة العيد.

وفي قلب العاصمة السورية دمشق، احتضن الجامع الأموي التاريخي حشود المصلين الذين توافدوا لأداء صلاة العيد في وقت مبكر.

وأدى الرئيس أحمد الشرع صلاة العيد في جامع "عبد الله بن عباس" بمدينة حلب، وهي المرة الأولى التي يؤديها بمدينة غير العاصمة دمشق منذ توليه الرئاسة.

وامتزجت الدعوات بالفرج والسلام مع طقوس العيد البسيطة، حيث حرصت العائلات على تبادل التهاني وشراء الحلوى المحلية، في محاولة لتجاوز المآسي ورسم البهجة على وجوه الأجيال الشابة.

This handout photograph released by the Syrian Arab News Agency (SANA) shows Syria's President Ahmed al-Sharaa (8th from L) performing morning prayers marking the start of Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice, at the Abdullah bin Abbas Mosque in Aleppo on May 27, 2026. (Photo by SANA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SANA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب (الفرنسية)

إيران

وفي إيران، شهدت العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى توافد حشود كبيرة لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى والساحات رغم آثار الحرب التي لم تضع أوزارها بعد.

وطغت الأجواء الروحانية على المشهد وسط ترديد التكبيرات الموحدة، وعقب انتهاء الخطبة تبادل المصلون التهاني والتبريكات قبل الانطلاق لأداء شعيرة النحر وتوزيع الأضاحي.

QOM, IRAN - MAY 26: A man attends a religious ceremony during Eid al-Adha on May 26, 2026 in Qom, Iran. Eid al-Adha (the Festival of Sacrifice) is one of the most sacred holidays in Islam, expected to be celebrated from 26–27 May 2026 until 29–30 May 2026 depending on regional moon sightings. It honors the willing of Prophet Ibrahim to sacrifice his son, Ismail, in obedience to God's command and marks the conclusion of the annual Hajj pilgrimage to Mecca. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
حشود كبيرة في ساحات صلاة عيد الأضحى بعدد من المدن الإيرانية (غيتي)

باكستان

وفي باكستان، اكتظت المساجد التاريخية والساحات المفتوحة بالمصلين، وشهدت مدن إسلام آباد وكراتشي وغيرها حضورا ضخما في الساحات العامة التي امتلأت بملايين المصلين الذين ارتدوا الأزياء التقليدية.

وعقب أداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد التي ركزت على قيم التضحية والتكافل، انطلق الباكستانيون بحماس لإتمام شعيرة الأضحية في أجواء احتفالية عارمة.

epa12996724 Pakistani Muslims attend an Eid al-Adha prayer service in Karachi, Pakistan, 27 May 2026. Eid al-Adha, also known as the Feast of Sacrifice, coincides with the annual Hajj pilgrimage to Mecca and is traditionally marked by the sacrifice of livestock and the distribution of meat among family, friends, and those in need. EPA/SHAHZAIB AKBER
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مدينة كراتشي الباكستانية (الأوروبية)

إندونيسيا

وفي إندونيسيا، قدم المسلمون لوحة بصرية مذهلة، حيث أقيمت صلاة العيد في الساحات العامة والشوارع الرئيسية ومسجد الأزهر الكبير بالعاصمة.

وتميز المشهد بالتنظيم الدقيق وارتداء الرجال قبعات "السونغكوك" السوداء وقمصان "الباتيك" الملونة، مما يعكس تمازجا فريدا بين الشعيرة الدينية والثقافة المحلية.

A drone view shows Muslims offering mass prayers during Eid al-Adha at the Great Mosque of Al Azhar in Jakarta, Indonesia, May 27, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر الكبير بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا (رويترز)

العراق

وفي العراق، شهدت مختلف المدن، وفي مقدمتها بغداد والنجف والموصل، توافد أعداد كبيرة من المصلين إلى المساجد والساحات العامة لأداء صلاة عيد الأضحى.

وامتلأت المساجد التاريخية بالمصلين الذين رددوا تكبيرات العيد في أجواء روحانية مهيبة، قبل أن يتبادلوا التهاني ويشاركوا في طقوس العيد الاجتماعية والعائلية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية واسعة.

Iraqi Shiite Muslims gather for an Eid al-Adha prayer at the shrine of Imam Ali in Najaf, Iraq, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Anmar Khalil)
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى بمدينة النجف العراقية (أسوشيتد برس)

روسيا

وفي روسيا، تجمع المصلون صباح يوم العيد عند محطة مترو "بروسبكت ميرا" وسط انتشار أمني كبير وتنظيم محكم، بعدما ضاق مسجد موسكو الكبير بالأعداد الهائلة من المصلين.

وافترش عشرات الآلاف من المسلمين الروس والمهاجرين سجادات الصلاة في الشوارع المحيطة، في مشهد مهيب يبرز قوة وحجم الوجود الإسلامي في العاصمة الروسية.

Muslims offer Eid al-Adha prayers outside the Moscow Cathedral Mosque in Moscow, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov)
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى خارج الجامع الكبير في موسكو (أسوشيتد برس)

البوسنة والهرسك

في البوسنة والهرسك، وفي قلب القارة الأوروبية، أحيا مسلمو البوسنة والهرسك صلاة العيد في عدد من المساجد التاريخية؛ أبرزها مسجد "غازي خسرو بك" التاريخي بالعاصمة سراييفو.

وعكست الأجواء مزيجا من الروحانية العميقة والتراث البلقاني العريق، حيث صدحت المآذن بالتكبيرات، وتبادل المصلون التهاني في أزقة المدينة القديمة "باشتشاريشيا"، مجسدين نموذجا حيا للتعايش السلمي والتاريخ الإسلامي في أوروبا.

Muslims gather to perform Eid al-Adha prayer in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 27, 2026. REUTERS/Amel Emric
مسلمون يتجمعون لأداء صلاة عيد الأضحى في العاصمة البوسنية سراييفو (رويترز)

ألبانيا

وفي ألبانيا، وفي مشهد استثنائي وثقته اللقطات الجوية، احتشد الآلاف من المسلمين على امتداد الشارع الرئيسي (البوليفارد) وسط العاصمة تيرانا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتجلت في هذا التجمع الضخم صبيحة العيد صورة مبهرة للتنظيم والوحدة، حيث افترش المصلون سجادات الصلاة جنبا إلى جنب في لوحة بصرية تعكس حيوية وتجذر الهوية الإسلامية في منطقة البلقان.

A drone view shows Albanian Muslims attending morning prayers during Eid al-Adha celebrations at the main boulevard, in Tirana, Albania, May 27, 2026. REUTERS/Florion Goga
مسلمون ألبان يؤدون صلاة عيد الأضحى في الشارع الرئيسي بالعاصمة تيرانا (رويترز)

مصر

وفي مصر، كما هي العادة، اتسمت صلاة العيد في مصر بأجواء من الفرحة العارمة التي لا تخطئها العين، واحتشد الملايين في الساحات الكبرى والمساجد التاريخية في مختلف المحافظات.

ويستمتع المصريون بأجواء مميزة حيث تتناثر البالونات الملونة من أسطح المباني والمساجد على الأطفال، وسط تعالي الأناشيد وتوزيع الهدايا في مشهد شعبي مليء بالحياة.

EDITORS NOTE: Graphic content / Muslims gather to take part in a special morning prayer at the Al-Azhar Mosque in Cairo on May 27, 2026, to start Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice, marking the end of the annual Hajj pilgrimage to Mecca and commemorating the Prophet Abraham’s willingness to sacrifice his son in obedience to God. (Photo by Ahmed HASAN / AFP)
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر بالقاهرة (الفرنسية)

قطر

وفي قطر، أقيمت صلاة العيد في مئات المساجد والمصليات، إضافة إلى الملاعب والساحات المفتوحة، مثل ملعب المدينة التعليمية الذي استقطب آلاف المصلين.

وتميز المشهد في الدوحة بالتنظيم وتجمع مختلف الجنسيات من مواطنين ومقيمين جنبا إلى جنب، في لوحة مصغرة لوحدة الأمة الإسلامية، أعقبتها فعاليات ترفيهية عائلية متنوعة.

EDITORS NOTE: Graphic content / Muslims gather in front of the Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mosque in Doha on May 27, 2026, to celebrate the first day of Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice, marking the end of the annual Hajj pilgrimage to Mecca and commemorating the Prophet Abraham’s willingness to sacrifice his son in obedience to God. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
مصلون يتجمعون أمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة (الفرنسية)

المغرب

وفي المغرب، توافد المغاربة إلى المصليات المفتوحة والمساجد مرتدين الزي التقليدي الأصيل، في مشهد يجسد الاعتزاز بالتراث الديني والوطني.

وعقب الصلاة، انطلق المواطنون لتبادل الزيارات العائلية ونحر الأضاحي في أجواء اجتماعية تعكس الترابط الأسري وقيم التضامن المتأصلة في المجتمع المغربي.

epa12997021 Muslim worshipers attend Eid al-Adha prayers in Sale, near Rabat, Morocco, 27 May 2026. Eid al-Adha, the 'Feast of Sacrifice', is Islam's holiest festival and coincides with the annual Hajj pilgrimage to Mecca. For this occasion, Muslims sacrifice an animal and divide the meat into three equal shares for family, friends, and those in need. EPA/JALAL MORCHIDI
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط (الأوروبية)

ماليزيا

وفي ماليزيا، أحيا المسلمون صلاة العيد في مساجدها ذات العمارة الإسلامية الساحرة، مثل مسجد "السلطان صلاح الدين".

وتوافد المصلون مرتدين الزي الوطني الملايوي "باجو ملايو" للرجال و"باجو كورونغ" للنساء، وتميزت الأجواء بالسكينة، وعقب الصلاة يحرص الماليزيون على إقامة ما يعرف بـ"البيت المفتوح"، حيث تفتح الأبواب لاستقبال الجيران والأصدقاء من مختلف الأديان لتناول الأطعمة التقليدية، في رسالة تسامح وسلام.

Rohingya muslims perform morning prayer marking the Eid al-Adha outside a mosque in Klang, outskirt of Kuala Lumpur, Malaysia, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
مسلمون من الروهينغا يؤدون صلاة عيد الأضحى خارج أحد المساجد في مدينة كلانغ بضواحي كوالالمبور الماليزية (AP)

السودان

وفي السودان، ورغم أصوات الرصاص والظروف الإنسانية القاسية بسبب النزاع الدائر، أصر السودانيون على إقامة صلاة العيد في المساجد التي سلمت من الدمار وفي الساحات العامة.

وارتفعت التكبيرات ممزوجة بالدعوات الصادقة لعودة الأمن والسلام إلى البلاد، وحاول الأهالي، رغم شح الموارد وانعدام الاستقرار، إدخال البهجة على وجوه الأطفال عبر تقاسم ما تيسر من الطعام، في مشهد يجسد أقصى درجات الصمود والتمسك بالأمل.

صلاة العيد بمسجد الخليفة محمد علي الشاورابي بدلسة الشاوراب بالقضارف
صلاة العيد بمسجد الخليفة محمد علي الشاورابي بدلسة الشاوراب بالقضارف (الجزيرة)

أستراليا

وفي أستراليا، بحكم موقعها الجغرافي، كان مسلمو أستراليا من أوائل من استقبلوا عيد الأضحى وأدوا صلاة العيد على مستوى العالم، واحتشد عشرات الآلاف في الملاعب الرياضية والحدائق العامة الكبرى في مدن مثل سيدني وملبورن.

وتميز المشهد بالتنوع العرقي الكبير للجالية المسلمة، وعقب انتهاء الخطبة تحولت الساحات إلى مهرجانات عائلية شملت ألعابا ترفيهية للأطفال وأكشاكا للأطعمة، مما يعكس حيوية المجتمع الإسلامي وقدرته على الاحتفال بشعائره في تناغم مع المجتمع الأسترالي.

Muslim devotees offer Eid al-Adha prayers at the Lakemba Mosque in western Sydney, Australia, on May 27, 2026. Eid al-Adha marks the end of the Hajj pilgrimage to Mecca and commemorates the Prophet Abraham's willingness to sacrifice his son as an act of obedience to God, with the ritual centred on the slaughter of livestock.
مصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد لاكمبا غرب مدينة سيدني الأسترالية (الفرنسية)

أفغانستان

وفي أفغانستان، ورغم التحديات الاقتصادية والظروف الإنسانية الصعبة، توافد الآلاف من الأفغان إلى المساجد الكبرى والساحات المفتوحة، مثل مسجد عبد الرحمن في العاصمة كابل والمسجد الأزرق التاريخي في مزار شريف، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتزين المشهد بالزي الأفغاني التقليدي، حيث اصطف المصلون في أجواء تسودها الروحانية والخشوع، وحرصت العائلات، رغم شح الإمكانات، على إحياء شعيرة النحر وتقاسم الأضاحي مع المحتاجين، في تجسيد حقيقي لقيم التكافل الاجتماعي والتضحية التي يحملها العيد.

epa12996984 Afghan Muslims perform prayers on the first day of Eid al-Adha in Kabul, Afghanistan, 27 May 2026. Eid al-Adha, also known as the Feast of Sacrifice, coincides with the annual Hajj pilgrimage to Mecca and is traditionally marked by the sacrifice of livestock and the distribution of meat among family, friends and those in need. EPA/SAMIULLAH POPAL
مصلون أفغان يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة الأفغانية كابل (الأوروبية)

ويثبت مشهد صلاة عيد الأضحى المبارك في العالم أنه يتجاوز كونه مجرد أداء لشعيرة دينية، ليتحول إلى لوحة إنسانية عالمية نابضة بالحياة، تجمع بين الروحانية العميقة والتنوع الثقافي.

فمن ساحات جاكرتا المنظمة ومساجد إسطنبول العتيقة، مرورا بحدائق أوروبا وملاعب أمريكا التي تحتضن الملايين من أبناء الجاليات، وصولا إلى خيام النزوح في غزة وركام الأزمات في السودان وسوريا؛ تظل تكبيرات العيد خيطا متينا يربط قلوب المسلمين أينما كانوا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

