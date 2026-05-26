يوم عرفة بالصور.. مشاهد إيمانية مهيبة ولحظات مؤثرة لضيوف الرحمن

مشهد عام يظهر تدفق الحشود في شوارع عرفات الممتدة (رويترز)
Published On 26/5/2026

وثّقت عدسات الكاميرات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة مشاهد توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث غصّت الطرقات المؤدية إلى المشعر بمئات الآلاف من الحجاج المتضرعين بالدعاء، سائلين الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ورصدت الصور تدفق الحجاج نحو عرفات، بالتزامن مع انتشار واسع للقطاعات الأمنية والطبية على طول مسارات المشاة والمركبات، بينما عملت الجهات المعنية على تنظيم الحشود وفق خطط تصعيد وتفويج دقيقة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتلبية احتياجات الحجاج والحفاظ على سلامتهم.

وفيما يلي جولة بصرية ترصد أبرز مشاهد يوم عرفة منذ بزوغ الفجر.

حواجز تنظيمية ترسم مسارات الحجاج على صخور جبل الرحمة (الفرنسية)
لحظات من البكاء والتأثر غلبت على عدد من الحاجات أثناء الدعاء والمناجاة (الفرنسية)
Muslim pilgrims gather at Mount of Mercy on the plain of Arafat as the sun rises during the annual hajj pilgrimage, outside the holy city of Mecca, Saudi Arabia, May 26, 2026. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
يُعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة وهو اليوم الذي يُتم فيه الحاج أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة (رويترز)
يبدأ الحجاج يومهم مع صلاة الفجر ويكثرون في يوم عرفة من الطلب والسؤال والاستغفار (رويترز)
A Muslim pilgrim prays at dawn near Saudi Arabia's Mount Arafat, also known as Jabal al-Rahma or Mount of Mercy, during the climax of the Hajj pilgrimage on May 26, 2026.
يشعر الحاج في عرفة بالقرب من الله وبفرصة لفتح صفحة جديدة في حياته (الفرنسية)
Muslim pilgrims pray at top of the rocky hill known as the Mountain of Mercy, on the Plain of Arafat, during the annual Hajj pilgrimage near the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
حجاج يرفعون أكفهم إلى السماء يناجون الخالق في أعظم يوم (أسوشيتد برس)
يوم عرفة يتيح للحاج وقتا طويلا في مكان واحد للدعاء والتفكر (الفرنسية)
حاج يرفع يديه بالدعاء وسط الحشود على صعيد عرفات (رويترز)
TOPSHOT - Muslim pilgrims pray on Saudi Arabia's Mount Arafat, also known as Jabal al-Rahma or Mount of Mercy, during the climax of the Hajj pilgrimage early on May 26, 2026.
حاج يقف فوق صخرة عالية رافعا يديه داعيا ربه وسط حجاج آخرين (الفرنسية)
توافد كثيف للحجاج منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غصت الطرقات المؤدية إلى صعيد عرفات بضيوف الرحمن (الفرنسية)
Muslim pilgrims use umbrellas to shield themselves from the sun after noon prayers outside Nimrah Mosque at the Plain of Arafat during the annual hajj pilgrimage, outside the holy city of Mecca, Saudi Arabia, May 26, 2026. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa REFILE - QUALITY REPEAT
بعد صلاة الظهر في صعيد عرفات، يحتمي الحجاج بالمظلات من حرارة الشمس وهم يتجهون إلى أماكنهم (رويترز)
وسط درجات الحرارة المرتفعة، تتناثر قطرات رذاذ الماء لتبرد أجساد الحجاج (رويترز)
Muslim pilgrims pray on Saudi Arabia's Mount Arafat, also known as Jabal al-Rahma or Mount of Mercy, during the climax of the Hajj pilgrimage early on May 26, 2026.
يجتمع الناس في مكان واحد، بملابس الإحرام نفسها، بلا تفرقة بين غني وفقير أو عربي وأعجمي (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة

