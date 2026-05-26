يوم عرفة بالصور.. مشاهد إيمانية مهيبة ولحظات مؤثرة لضيوف الرحمن

وثّقت عدسات الكاميرات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة مشاهد توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث غصّت الطرقات المؤدية إلى المشعر بمئات الآلاف من الحجاج المتضرعين بالدعاء، سائلين الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ورصدت الصور تدفق الحجاج نحو عرفات، بالتزامن مع انتشار واسع للقطاعات الأمنية والطبية على طول مسارات المشاة والمركبات، بينما عملت الجهات المعنية على تنظيم الحشود وفق خطط تصعيد وتفويج دقيقة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتلبية احتياجات الحجاج والحفاظ على سلامتهم.

وفيما يلي جولة بصرية ترصد أبرز مشاهد يوم عرفة منذ بزوغ الفجر.