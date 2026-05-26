مسيّرة تحصد أرواح 14 شخصا بينهم نساء ببلدة الطينة السودانية

لقي 14 شخصا على الأقل -أغلبيتهم من النساء- حتفهم إثر ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت سوقا في بلدة الطينة السودانية الواقعة على الحدود مع تشاد، ونُسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي وأحد الناجين من الغارة.

وأفاد الناجي -الذي تحدث عبر الاتصال بالإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية نتيجة انقطاع الشبكة في البلاد- بأن السكان هرعوا إلى الموقع وعثروا على جثث الضحايا الـ14، موضحا أن الهجوم استهدف تجمعا لنساء يبعن الأكل والشاي في سوق البلدة.

ومن جانبه، أكد مسؤول حكومي وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن السلطات تعمل حاليا على إحصاء العدد النهائي للضحايا.

وتشهد بلدة الطينة -الواقعة في أقصى غرب إقليم دارفور– هجمات متعددة شنتها قوات الدعم السريع خلال العام الحالي، في وقت تواجه فيه البلدة خطر مجاعة وشيكا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، مما دفع آلاف السكان للفرار عبر الحدود نحو تشاد.

وكانت قوات الدعم السريع قد أحكمت سيطرتها على دارفور العام الماضي، باستثناء بعض الجيوب الحدودية -ومنها الطينة- التي تسيطر عليها "القوات المشتركة"، وهي تحالف من جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد اعتماد طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع) على الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن مقتل 800 شخص على الأقل في أنحاء السودان منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

يُذكر أن الحرب التي اندلعت بين الطرفين منذ أبريل/نيسان 2023 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميا، وفي ولاية شمال دارفور وحدها -حيث تقع الطينة- نزح قرابة 1.7 مليون شخص، بينما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.