نتنياهو يعلن تعميق العمليات جنوب لبنان، وإسرائيل تبلغ واشنطن بخطوتها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا بقوات كبيرة في الجنوب اللبناني، حيث يسيطر على مواقع مشرفة وإضافية، ويقوم بتحصين الحزام الأمني هناك.

بالتزامن مع ذلك، بدأت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بالحديث عن بدء الجيش تعبئة جنوده بهدف تكثيف العمليات العسكرية، وسط سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات واشتباكات مستمرة مع حزب الله.

وفي سياق هذه الاستعدادات، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش طلب بشكل فوري من الجنود الذين سُرِّحوا خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بخدمة الاحتياط، مما يؤشر على جاهزية لتوسيع العمليات على الجبهة الشمالية.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" (Haaretz) عن مصدر قوله إن هذا التوسيع البري يهدف إلى إبعاد مطلقي المسيّرات الانقضاضية، في حين شكك مصدر آخر نقلت عنه هيئة البث في نجاعة الخطوة، مؤكداً أن توسيع العمليات لن يوقف تهديد تلك المسيّرات المفخخة.

موازنات سياسية

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين بعزمها توسيع أنشطتها في لبنان.

وجاء هذا الإبلاغ عبر رسالة بعث بها السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايك هاكابي، وليس من خلال محادثة مباشرة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

من جهة أخرى، وعلى المستويات السياسية الداخلية، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مسؤولين سياسيين شددوا خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (السياسي والأمني) على ضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان.

وفي المقابل، أكد المسؤولون أنفسهم على أهمية تجنب اتخاذ أي خطوات ميدانية في لبنان قد يُنظر إليها على أنها تعرقل التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع الإدارة الأمريكية.