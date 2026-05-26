نتبلوكس: عودة جزئية للإنترنت في إيران بعد انقطاع دام 3 أشهر

أفادت مجموعة "نتبلوكس" الدولية لمراقبة إدارة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، بأن بياناتها المباشرة تظهر استعادة جزئية للاتصال بشبكة الإنترنت في إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب صدور توجيهات رسمية بإنهاء القيود المفروضة من السلطات في طهران على الشبكة والتي أدت لانقطاع طويل للخدمة استمر لنحو 90 يوما مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد ذكرت أمس الاثنين أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمرا يقضي بعودة الاتصال بالمواقع الدولية على الإنترنت.

وأكد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني أن الحكومة اتخذت خطوة أولى نحو الوصول الحر والمنظم للفضاء الافتراضي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للوعود التي قطعتها الحكومة الإيرانية للمواطنين.

وتكتسب عودة الخدمة أهمية بالغة بالنظر إلى حجم استخدام الإنترنت في البلاد إذ تشير بيانات مؤسسة "داتا ريبورتال" الخاصة بنهاية عام 2025 إلى أن إيران تضم نحو 73.8 مليون مستخدم للإنترنت، وبنسبة انتشار تصل إلى 79.6% من إجمالي السكان.

وقد تسبب هذا الانقطاع الذي استمر لنحو 3 أشهر في تكبيد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة قُدّرت بعشرات ملايين الدولارات يوميا.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة اقتصاد المعرفة في غرفة التجارة الإيرانية، أفشين كلاهي، أن الخسائر المباشرة جراء قطع الخدمة تراوحت بين 30 و40 مليون دولار يوميا، في حين تبلغ الخسائر الإجمالية نحو 80 مليون دولار يوميا عند احتساب الآثار الاقتصادية غير المباشرة.