4 قتلى إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية قرب بروكسل

قُتل أربعة أشخاص بينهم فتيان اثنان، اليوم الثلاثاء، في بلجيكا إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية عند معبر للسكك الحديدية قرب بلدة بوغينهاوت.

وقال وزير النقل البلجيكي جان لوك كروك إن من بين الضحايا سائق الحافلة وشخصا كان يرافق الطلاب، في حين أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة آن بيرجيه لقناة "في آر تي" أن الحافلة كانت تقل 7 تلاميذ بالإضافة إلى سائق ومعاون.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم عند تقاطع سكك حديدية بالقرب من محطة بوغينهاوت، على بعد نحو 23 كيلومترا من بروكسل.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن المتحدث باسم الشرطة توماس بايكين القول: "أظهرت صور المراقبة أن إشارات المرور كانت حمراء، وأن الحاجز كان مغلقا، كما أن سائق القطار استخدم مكابح الطوارئ، ولكن لم يمكن تجنب الاصطدام".

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عن "حزنه البالغ" بسبب "الحادث المؤسف الذي وقع في بوغينهاوت، حيث اصطدم قطار بحافلة مدرسية، قلبي مع الضحايا وأحبائهم".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها العميق إزاء الحادث. وكتبت عبر إكس: "أشعر بحزن كبير إزاء خبر الحادث المأساوي بين قطار وحافلة مدرسية في بوغينهاوت. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وذويهم. اليوم، تنعى أوروبا بلجيكا".