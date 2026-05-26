مسارات ومرافق حديثة.. الأقمار الصناعية ترصد تطوير منى ومزدلفة

Muslims perform the evening prayer around the Kaaba, Islam's holiest shrine, at Grand Mosque complex on May 24, 2026, ahead of the annual Hajj pilgrimage. Over 1.5 million pilgrims have arrived in Saudi Arabia from outside the kingdom for the upcoming hajj, according to a Saudi official, exceeding the number of international visitors last year despite the war in the Middle East. (Photo by Zain JAAFAR / AFP via Getty Images)
مصلون يؤدون صلاة العشاء حول الكعبة في المسجد الحرام قبيل بدء مناسك الحج بمشاركة أكثر من مليون ونصف المليون حاج. (Getty)
Published On 26/5/2026

أظهرت صور أقمار صناعية أعمال تطوير واسعة نفذتها المملكة العربية السعودية في مشعري منى والمزدلفة، ضمن مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير أداء المناسك.

وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية التي حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، والملتقطة بين 6 يونيو/حزيران 2025 و25 مارس/آذار 2026، عن تغيرات واضحة في عدد من المواقع داخل المشعرين، شملت منشآت صحية، ومسارات للمشاة، وعدة طرق، ومرافق خدمية، في إطار استعدادات متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن.

تغيرات مرصودة بين موسمين

تظهر الصور الفضائية أن أعمال تطوير في منى والمزدلفة توزعت على منشآت صحية وخدمية، ومسارات حركة، وطرق ممهدة، ومرافق مرتبطة بإقامة الحجاج وتنقلهم داخل المشاعر.

وتبرز هذه التغيرات في مواقع قريبة من مسجد المشعر الحرام في المزدلفة، ومحيط مستشفى الطوارئ في منى، إضافة إلى مسارات مشاة ومبان خدمية ومناطق تظهر فيها أعمال صيانة وتوسعة.

المزدلفة.. تطويرات حول المستشفى والمرافق العامة

أظهرت المقارنة البصرية في المزدلفة وجود تطورات في المنطقة التي تضم مستشفى المزدلفة الميداني والمركز الصحي والحمامات العامة، إذ بدت أعمال رصف وتحسينات واضحة في بعض أجزاء الطرق، إلى جانب تغييرات في مواقع مبيت الحجاج.

صورة توضح التجهيزات في مزدلفة  25-03-2026 (إيرباص- الجزيرة)

كما رصدت الصور ظهور مبان ومنشآت جديدة، وتطويرات في بعض المباني القريبة من مسجد المشعر الحرام، بما يعكس توسع البنية الخدمية في المنطقة. وتكتسب هذه التطويرات أهمية بالغة في المزدلفة، التي يقضي فيها الحجاج فترة زمنية حيوية من مناسكهم بعد الإفاضة من عرفات، قبل التوجه إلى منى.

صورة توضح التغييرات في ممشى المزدلفة -25-02-2025 و 25-03-2026 (إيرباص)

كما أظهرت الصور الملتقطة بواسطة خدمة غوغل بتاريخ 25 فبراير/شباط 2025، عند مقارنتها مع الصور الحديثة لشركة إيرباص بتاريخ 25 مارس/آذار 2026، وجود تغير جذري في معالم ممشى المزدلفة، حيث جرى تطويره بصورة ملحوظة.

منى.. أعمال صيانة وتوسعات خدمية

أظهرت الصور الملتقطة لمشعر منى أعمال تطوير وتجديد في عدد من المواقع، شملت صيانة وتحسين الجسر المؤدي إلى شارع 406، إضافة إلى تطوير مبان على طريق 50 – الملك فيصل.

صورة توضح التجهيزات والإنشاءات في منى – 25-03-2026 (إيرباص- الجزيرة)

وتظهر الصور أن بعض الأعمال لا تزال مستمرة، إذ رصدت آليات تعمل في الموقع وقت التقاط الصور.

مستشفى الطوارئ.. توسعة وربط بين المباني

كذلك لوحظ وجود إنشاءات حديثة تخص مبنى من عدة طوابق بجوار نفق العزيزية وجسر الجمرات. وأظهرت الصور وجود تطور ملموس في المنطقة، حيث شهد ملحق مستشفى الطوارئ في منى بعض التجديدات، بالإضافة إلى إقامة جسر يربط بين المستشفى القديم والتوسعة الجديدة.

صورة توضح الجسر وأعمال التطوير بتوسعة مستشفى الطوارئ بمنى – 25-03-2026 (إيرباص- الجزيرة)

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الطوارئ، لترفع الطاقة السريرية إلى 400 سرير، مقارنة بنحو 200 سرير في المرحلة الأولى.

بنية تحتية وخدمات مساندة

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الإنجازات شملت تركيب عشرات السلالم الكهربائية (نحو 74 سلما كهربائيا) في المناطق المرتفعة بمنى لتسهيل تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب بناء آلاف دورات المياه الحديثة ضمن مجمعات متطورة، مما أسهم في تقليل زمن الانتظار بنسبة تصل إلى 75%.

كما شملت المشاريع تحسين شبكات المياه والكهرباء وأنظمة التبريد. وبحسب تقارير وزارة الحج والعمرة وشركة "كدانة"، بلغت مساحة المشاريع التطويرية في المشاعر خلال السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الأمتار المربعة، مع زيادة أعداد المرافق الصحية والمسارات بنسب كبيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الحج والعمرة في مارس/آذار 2026، خلال جولة تفقدية، عن استكمال عدة مراحل من مشروع "أنسنة المشاعر"، ليتضمن مساحة 36 ألف متر مربع إضافية مخصصة لاستراحات الحجاج (بعد إنجاز 30 ألف متر في الموسم السابق).

كما أكدت الجهات الرسمية جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل أكثر من مليوني راكب بين منى والمزدلفة وعرفات.

