عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا
عاجل | مدير منظمة الصحة العالمية: سنواصل دعم تقديم الرعاية الصحية في لبنان وندعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار
عاجل | مدير منظمة الصحة العالمية: استمرار الهجمات على القطاع الصحي في لبنان يعوقه عن تلبية احتياجات المواطنين
عاجل | حزب الله: لا يحمى لبنان بالاستقواء بالخارج ولا يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية
عاجل | حزب الله: مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع واتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض
عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: اجتماع للطاقم الوزاري المصغر اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران
عاجل | مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية على بلدات صريفا وكفرا ومجدل سلم جنوبي لبنان
عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة كوثرية الرز جنوبي لبنان
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت دون وقوع إصابات
عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية عل بلدة كفرصير في قضاء النبطية جنوبي لبنان
