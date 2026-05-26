إسرائيل تعلن استهداف محمد عودة قائد القسام الجديد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس -في بيان مشترك- أن الجيش الإسرائيلي شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في البيان المشترك أن الغارة نُفذت بتوجيه من نتنياهو وكاتس، مشيرا إلى أن عودة يُعد أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة خلال الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان من القسام حتى الآن.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينية وإصابة عشرة آخرين، بينهم أطفال، فيما وصفت مصادر طبية في مستشفى الشفاء عددًا من الإصابات بالحرجة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ووفقا للادعاءات الإسرائيلية، تم تعيين عودة قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد، الذي أعلنت إسرائيل مقتله في غارة على القطاع قبل نحو أسبوعين.

وبحسب ما ورد في البيان الإسرائيلي، فإن عودة كان مسؤولا عن "مقتل واختطاف وإصابة العديد من المواطنين والجنود الإسرائيليين".

وأضاف نتنياهو وكاتس في بيانهما: "نهنئ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك على الجهد المتواصل لتصفية أعدائنا، سنواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وعاجلا أم آجلا، ستصل إسرائيل إليهم جميعا".