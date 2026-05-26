أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جهود خفض التصعيد وصون أمن المنطقة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الاتصال استعرض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، بما يسهم في صون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان تأكيد أمير قطر موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنب تداعيات التصعيد. كما أعرب عن تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء.

وشدد أمير قطر على أهمية اعتماد الحلول السلمية لاحتواء التوترات، داعيا إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تُيسّرها جمهورية باكستان الإسلامية، وتعزيز الحوار، لاسيما مع دول المنطقة.

من جانبه، ثمّن الرئيس الإيراني جهود أمير قطر في دعم الأمن والاستقرار، معربا عن تقديره لمواقف قطر الداعمة للتهدئة، ومؤكدا ترحيبه بما طُرح من أفكار لدفع جهود التوصل إلى اتفاق يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.