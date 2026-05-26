قطر ومصر تبحثان جهود الوساطة الباكستانية

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال تلقاه منه، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد ضرورة فتح المجال لمعالجة جذور الأزمة سلميا وعبر الحوار وتنسيق الجهود لدعم خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها، قالت الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن الجانبين ناقشا خلال الاتصال، مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسبل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بهدف التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

كما أكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة الحالية، واستمرار المسار التفاوضي لإنهاء الأزمة والحرب، في ظل تداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأعرب الجانبان عن تطلع بلديهما إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق يرسخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة مراعاة أي اتفاق مقبل للشواغل الأمنية لدول الخليج، بما يعزز الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.