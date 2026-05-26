حاملة ومدمرتان.. الأقمار الصناعية ترصد تحركات أمريكية في بحر العرب

The US Navy aircraft carrier USS Nimitz sails on Panama Bay, in Panama City on March 30, 2026. The ship reached the country alongside the guided-missile destroyer USS Gridley (DDG 101), as part of the multinational maritime cooperation exercises "Mares del Sur 2026." (Photo by HUGE PERALTA / AFP via Getty Images)
حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" تبحر في خليج بنما برفقة المدمرة "جريدلي" ضمن مناورات بحرية دولية. (Getty)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 26/5/2026

أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة "نيميتز" ومدمرتين من فئة "آرلي بيرك" في شمال غرب بحر العرب قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، في رصد جديد يعكس استمرار الانتشار البحري الأمريكي في الممرات الممتدة بين بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز.

وتأتي الصور الملتقطة يوم الأحد 24 مايو/أيار الجاري بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها حولت مسار 100 سفينة تجارية، ضمن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

صورة فضائية تظهر حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز خلال عملها في بحر العرب (سنتينال – 2)

وتكشف الصور الملتقطة عبر القمر الأوروبي "سنتينال-2″، والتي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، وجود الحاملة في نطاق بحري مفتوح قبالة محافظة ظفار العمانية، على مسافة تقدر بنحو 138 كيلومتراً شرقي مدينة صلالة، مع وجود أثر حركة واضح وقت التقاط الصورة.

كما أظهرت الصور مدمرتين أمريكيتين من فئة آرلي بيرك شرقي موقع الحاملة، في تشكيل بحري يمتد قبالة السواحل الجنوبية لعمان.

صورة فضائية تظهر ابحار مدمرة من فئة آرلي بيرك في بحر العرب (سنتينال-2)

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت يوم السبت 23 مايو/أيار الجاري أن قواتها حولت مسار 100 سفينة خلال 6 أسابيع، ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرة إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية تدعم هذه المهمة.

وتشمل هذه القوات، وفق البيان الأمريكي، مجموعتي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وجورج إتش دبليو بوش، ومجموعة تريبولي البرمائية، إلى جانب مدمرات موجهة الصواريخ.

مدمرة ثانية من فئة آرلي بيرك تبحر في بحر العرب برفقة حاملة الطائرات سنتينال – 2

ويكتسب هذا الرصد الجديد أهميته من ظهوره في بحر العرب، على امتداد المسارات البحرية المؤدية نحو الشمال إلى خليج عمان ومضيق هرمز، حيث دعمت واشنطن منذ 4 مايو/أيار الجاري "مشروع الحرية" لتأمين عبور السفن التجارية عبر المضيق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوبي إيران، لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.

وأفاد مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية لم تؤد إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية.

