حاملة ومدمرتان.. الأقمار الصناعية ترصد تحركات أمريكية في بحر العرب

أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة "نيميتز" ومدمرتين من فئة "آرلي بيرك" في شمال غرب بحر العرب قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، في رصد جديد يعكس استمرار الانتشار البحري الأمريكي في الممرات الممتدة بين بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز.

وتأتي الصور الملتقطة يوم الأحد 24 مايو/أيار الجاري بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها حولت مسار 100 سفينة تجارية، ضمن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وتكشف الصور الملتقطة عبر القمر الأوروبي "سنتينال-2″، والتي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، وجود الحاملة في نطاق بحري مفتوح قبالة محافظة ظفار العمانية، على مسافة تقدر بنحو 138 كيلومتراً شرقي مدينة صلالة، مع وجود أثر حركة واضح وقت التقاط الصورة.

كما أظهرت الصور مدمرتين أمريكيتين من فئة آرلي بيرك شرقي موقع الحاملة، في تشكيل بحري يمتد قبالة السواحل الجنوبية لعمان.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت يوم السبت 23 مايو/أيار الجاري أن قواتها حولت مسار 100 سفينة خلال 6 أسابيع، ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرة إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية تدعم هذه المهمة.

وتشمل هذه القوات، وفق البيان الأمريكي، مجموعتي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وجورج إتش دبليو بوش، ومجموعة تريبولي البرمائية، إلى جانب مدمرات موجهة الصواريخ.

ويكتسب هذا الرصد الجديد أهميته من ظهوره في بحر العرب، على امتداد المسارات البحرية المؤدية نحو الشمال إلى خليج عمان ومضيق هرمز، حيث دعمت واشنطن منذ 4 مايو/أيار الجاري "مشروع الحرية" لتأمين عبور السفن التجارية عبر المضيق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوبي إيران، لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.

وأفاد مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية لم تؤد إلى إصابة أي عنصر في القوات الأمريكية.