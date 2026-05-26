ترويع وقتل للأطفال.. شاهد ما تفعله إسرائيل بغزة عشية عيد الأضحى

قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى المبارك، تغيب كل مظاهر الفرح عن قطاع غزة، ليحل مكانها شلال دم لا يتوقف ومشاهد قاسية للموت والدمار.

للسنة الثالثة على التوالي، يقف أهالي القطاع أمام كارثة إنسانية تعصف بكل مقومات الحياة، حيث تشتد وتيرة القصف والقتل في ظل أوضاع مزرية، وتحولت التحضيرات للعيد إلى طوابير لتوديع الشهداء والبحث عن مفقودين تحت الركام.

وفي هذا السياق، لخص الكاتب أبو صلاح المشهد حين نشر صورة للدمار المتصاعد وكتب رسالة يقول فيها: "لمن يهمه الأمر، غزة قبل لحظات، قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك".

وهو واقع أكده الصحفي أحمد حمدان بقوله إن لا شيء في غزة المكلومة يوحي باقتراب العيد سوى تكبيرات تصدح بين أنقاض البيوت، ويشير حمدان إلى أن العيد يأتي هذا العام والأضاحي ليست من الأنعام، بل هي من دماء أطفال ونساء غزة، ويؤكد أن التضحية هنا لا تمثل طقوسا للتقرب إلى الله، بل هي جرح ينكؤه الاحتلال الفاشي في كل ثانية بغير توقف.

وتتجلى قسوة هذا الواقع في مقطع فيديو نشره حساب الشهيد الصحفي أنس الشريف، يوثق لحظات قهر عاشها أب مصاب ومكلوم بعد فقدان نجله فادي إثر استهداف إسرائيلي طال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع صباح اليوم.

وقد أسفر هذا القصف عن استشهاد أربعة من المدنيين، بينما ظهر الأب وهو يودع ابنه بقلب يعتصر من الألم، يصرخ ويردد عبارة: "لك الحمد يا رب".

ولم تقتصر المجازر على مخيم المغازي؛ ففي الليلة الماضية، تم مسح مربع سكني بصورة كاملة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن القصف أدى إلى تدمير قرابة 20 من المنازل وتسويتها بالأرض.

وفي جنوب القطاع، امتدت يد الغدر لتطال خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيمة تؤوي عائلات نازحة، مما أسفر عن استشهاد سيدة وطفلة وإصابة آخرين.

وحول هذه الفاجعة، كتب الصحفي باسل خلف يصف قسوة المشهد: "رأيت اليوم صورتين، الأولى لطفلة استشهدت جراء القصف في خان يونس، ثم جاءت صورة أكثر قسوة من المكان ذاته لطفل يبكي مبتور القدم بعد أن استشهدت أمه، ثم صورته وهو نائم تحت تأثير المهدئات". ويتساءل خلف عن القلوب القادرة على تحمل هذا الألم، حيث ترحل طفلة قبل أن تكبر، ويبقى طفل على قيد الحياة بغير ساق وبغير أم.

وتتصدر صور الأطفال الشهداء واجهة الوجع في غزة، وقد شارك الكاتب جهاد حلس قصة طفلة ارتقت قبل العيد، وكتب يقول: "كانت هذه الطفلة تنتظر العيد لتفرح مثل بقية أطفال العالم، لكن الموت كان أقرب إليها، ارتقت إلى الله ويدها المكسورة ما زالت مجبرة، لم يمهلوها حتى تلتئم".

وتتقاطع هذه القصة مع مقطع فيديو نشره رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو، يوثق لحظات الطفلة منة أبو لبدة التي أصيبت في وقت سابق وكانت تخبر من حولها بصفة مستمرة أن يدها مكسورة، قبل أن تقتلها إسرائيل داخل خيمتها المدرسية في معسكر يؤوي عائلات نازحة.

أمام هذا الشلال المتدفق من الدماء، يوجه الكاتب إياد القرا رسالة صريحة، ويدعو كل من يهمه الأمر إلى النظر في تفاصيل هذه المأساة، ويقول: "تفضلوا وشاهدوا ماذا تفعل إسرائيل في مخيمات النزوح، حيث تواصل قتل الأطفال واستهداف المدنيين الأبرياء تحت القصف والحصار".

وتستمر هذه الجرائم بحق العائلات والنازحين، بينما يشاهد العالم أجمع تفاصيل إبادة تسرق فرحة العيد وتترك غزة تنزف وتودع أبناءها كل يوم.