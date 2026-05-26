بوتين يسقط ديون المجندين وينذر بإخلاء كييف وواشنطن تعرض وساطة عاجلة

قررت روسيا إعفاء المجندين الجدد للحرب في أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة لتشجيع الراغبين في الانضمام للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال الكرملين في وقت متأخر أمس الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون.

وذكر المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو/أيار وأزواجهم أو كليهما سيُعفَون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (نحو 139700 دولار) إذا كانت المطالبة القانونية بتحصيل تلك الديون سارية المفعول قبل ذلك التاريخ.

وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة" -وهو الوصف الذي تطلقه روسيا على حربها في أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022- يجب أن يكون لمدة عام واحد على الأقل.

ويأتي هذا المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين الروس في الحرب، بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالسعي إلى تصعيد الصراع، وتخطط كييف لإرسال تعزيزات إلى المناطق الأوكرانية الشمالية لمواجهة ما تعتقد أنها خطط روسية لشن هجوم جديد.

وساطة عاجلة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف.

وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "في كل مرة ترون فيها هذه الضربات الكبيرة من أي من الطرفين، فهذا تذكير بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي".

وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".

وأعلنت روسيا الاثنين أنها تخطط لتوجيه المزيد من الضربات ضد مراكز صنع القرار والقيادة في كييف، بعد أن أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في كييف.

وأوضح روبيو للصحفيين أن روسيا "أرسلت إشعارا إلى جميع السفارات"، وليس فقط إلى السفارة الأمريكية.

إنذار بإخلاء العاصمة

وحضت روسيا الاثنين الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة.. نحض الرعايا الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، على مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن".

كما دعا البيان سكان العاصمة الأوكرانية إلى الابتعاد عن "البنى التحتية العسكرية والإدارية".

وأتى هذا الإعلان بعدما استهدفت ضربات روسية مكثفة أوكرانيا ولا سيما العاصمة كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين. واستخدمت روسيا في الضربات صاروخ "أوريشنيك" الباليستي القادر على حمل رأس نووية.