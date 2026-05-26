المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة

قال المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة، داعيا الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والصداقة من أجل بناء نظام إقليمي جديد.

وفي بيان مكتوب بمناسبة حلول عيد الأضحى وموسم الحج، نشره التلفزيون الرسمي الإيراني، قال خامنئي إن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وإن شعوب المنطقة وأراضيها لن تكون بعد اليوم دروعا للقواعد الأمريكية"، معتبرا أن واشنطن تفقد نفوذها تدريجيا في المنطقة وتبتعد يوما بعد يوم عن وضعها السابق.

وأضاف أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة كثيرة ستصوغ النظام الجديد والهندسة المستقبلية للمنطقة والعالم، مشددا على ضرورة توحيد الجهود بين الدول الإسلامية من أجل النهوض بالأمة الإسلامية وحل مشكلات العالم الإسلامي.

ودعا خامنئي الحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون لتحقيق الاستقرار، قائلا إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما أكد المرشد الإيراني أن شعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" سيظل متداولا في إيران وبين الأمة الإسلامية ومظلومي العالم، خصوصا بين الشباب، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال خامنئي إن القوات المسلحة الإيرانية، بدعم جبهة المقاومة وخاصة في لبنان، حققت انتصارات ضد الجيش الأمريكي الإسرائيلي، مشيرا إلى استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يسعى إلى إحداث انقسام وإيجاد خلاف بين المسؤولين وزعزعة التماسك في إدارة البلاد.

حق الرد

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو 9" بعد عملية رصد استخباراتي وصفها بالدقيقة، مؤكدا كذلك إطلاق النار على طائرة مسيّرة من طراز "آر كيو 4" ومقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" كانت تهاجم المنطقة.

وأضاف الحرس الثوري أنه يحتفظ بحقه المشروع والحاسم في الرد على أي انتهاك أمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.