الجزيرة تحصد 12 جائزة في مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام 2026

حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية 12 جائزة من جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام لعام 2026، التي أُعلن عن الفائزين بها في حفل افتراضي نُظّم في 21 مايو/أيار الجاري.

وقد فازت قناة الجزيرة الإخبارية بجائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية عن وثائقيات وبرامج تناولت مواضيع عن سوريا.

بينما حصدت قناة الجزيرة الإنجليزية جائزتين ذهبيتين وجائزتين فضيتين وخمس جوائز برونزية، عن وثائقيات وتغطيات سلطت الضوء على قصص إنسانية من الهند والصين وفيتنام والفلبين وفلسطين.

وتعليقا على الفوز، قال مدير قناة الجزيرة الإخبارية عاصف حميدي: "يواصل صحفيو الجزيرة -بكفاءتهم عالية التميز- المشاركة في المنافسات العالمية وحصد الجوائز، من خلال تسليط الضوء على شؤون المنطقة والعالم، وتقديم سرد يسلّط الضوء على ثنايا القضايا المختلفة ويقدّم السياقات الضرورية للفهم، والتي تقود بدورها إلى تقديم عمل إعلامي معمّق وذي معنى. أبارك لزملائي هذا التميز، وهو أمر ليس بغريب على كوادر الجزيرة، ويعكس قدرة وتمكُّن صحفيينا من المنافسة العالمية والحفاظ على مراكز متقدّمة".

أما عن الأعمال الفائزة بالجوائز الذهبية فهي تحقيق للجزيرة الإخبارية عن أطفال معتقلين في حقبة نظام الأسد، وحلقة من برنامج "للقصة بقية" كشفت هوية منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووثائقي "أطفال تحت القصف" لبرنامج "فولت لاينز"، وتغطية الجزيرة الإنجليزية للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعلّق مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عيسى علي بقوله: "الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامنا المستمر بكشف الحقيقة، ورواية قصص الناس، دون تحيّز لعرق أو انتماء، وبمهنية عالية".

وتُكرّم جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام -منذ ستّة عقود- المحتوى الإعلامي المخصّص للعرض على كل المنصات، وقد توّجت قناة الجزيرة الإنجليزية بلقب "قناة العام" في المهرجان تسع مرات متتالية.