البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك يلتقي مع دحلان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني عقد لقاء في دولة الإمارات مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، وذلك خلال زيارة أجراها زيني مؤخرا إلى أبو ظبي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية وإقليمية، فإن اللقاء جرى في الإمارات حيث يقيم دحلان منذ سنوات بعد خروجه من الأراضي الفلسطينية.

ويُعد محمد دحلان من أبرز القيادات السابقة في حركة فتح، وكان قد شغل سابقا منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، قبل أن يغادر الأراضي الفلسطينية ويستقر في أبو ظبي.

وأشار التقرير إلى أن اسم دحلان طُرح في فترات سابقة داخل دوائر إسرائيلية وأمريكية باعتباره أحد الأسماء المحتملة للمشاركة في إدارة قطاع غزة أو لعب دور سياسي وأمني في اليوم التالي للحرب، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

ونقلت هيئة البث عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي قوله إن دحلان "قد يكون تفكيره مختلفا عن الآخرين، مضيفا: "لكن من مصادر أعرفها، إنه لا يهتم بالعودة"، في إشارة إلى احتمال عدم رغبته في تولي دور مباشر داخل القطاع في المرحلة المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الفلسطيني أو من محمد دحلان بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية حول اللقاء مع رئيس الشاباك.