إسرائيل تعلن توسيع عملياتها في لبنان وحزب الله يرد بالمسيّرات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه بدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان، وقال إنه اعترض عدة مسيّرات أُطلقت باتجاه بلدة نطوعا، في حين سقطت مسيّرات أخرى داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عرب العرامشة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيّرة، كما دوت صفارات الإنذار في نطوعا بالجليل الغربي للمرة الرابعة خلال ساعة "نتيجة تسلل مسيّرة معادية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيّرة سقطت داخل الحدود الإسرائيلية مع لبنان، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية، وقال إنه استهدف آلية للاحتلال بمسيّرة عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية، "مما أدى إلى احتراقها".

تصعيد ميداني

وأضاف الحزب أنه استهدف بالمدفعية والصواريخ تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى نهر الليطاني في زوطر الشرقية، كما قصف جرافة من نوع "دي 9" وآلية اتصالات بمسيّرة في المنطقة نفسها.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن غارة إسرائيلية على محيط سد القرعون في البقاع الغربي، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعف وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا جنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية لبحث التطورات على الجبهتين اللبنانية والإيرانية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش بدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العسكرية في لبنان، بالتزامن مع سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات، واشتباكات مع حزب الله في الجنوب اللبناني.

إعلان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش طلب من الجنود الذين سُرِّحوا خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري، في مؤشر على استعدادات لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم لبحث التطورات الأمنية المرتبطة بالتصعيد في لبنان، إضافة إلى الاتفاق المحتمل مع إيران.

كما قالت القناة 15 الإسرائيلية إن الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 مايو/أيار على الأقل عقب التصعيد شمالا.