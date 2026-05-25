قتلى بغارات دامية على جنوب لبنان وإنذار 6 قرى بالإخلاء

أفادت مصادر طبية ورسمية لبنانية بمقتل 18 شخصا وإصابة آخرين أمس الأحد، في سلسلة غارات جوية شنها الطيران الإسرائيلي واستهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان.

وجاء هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان 6 قرى جنوبية بالإخلاء الفوري لمنازلهم تمهيدا لقصفها، وذلك في إطار خروقه المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات متلاحقة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أسفرت عن سقوط شهيدين، أحدهما مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، في حين أصيب 10 آخرون بجروح، بينهم مسعفان من الهيئة و4 مسعفين من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل.

ونددت الوزارة بالاعتداءات المتمادية على الطواقم الطبية، معتبرة إياها مؤشرا على "المنطق الهمجي واللاإنساني" للاحتلال الذي يجافي القوانين الدولية.

كما أعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة صير الغربية بمحافظة النبطية أدت إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 9 آخرين، في حين ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطائرات الحربية دمرت المنزل بالكامل، مما أسفر عن مقتل شابين وإصابة مواطن بجروح.

وشملت الغارات استهداف دراجات نارية في بلدات عبا وطورا والدوير، مما أدى إلى مقتل شاب سوري ومزارع لبناني، إلى جانب مقتل شاب آخر في بلدة جبشيت، فضلا عن غارات دمرت مباني ومنازل في مدينة النبطية وبلدتيْ الشرقية وياطر.

وأعلن مراسل الجزيرة أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات عربصاليم وحبوش وكفرا بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى منطقة كفرجوز جنوبي لبنان.

وفي مقابل ذلك، رد حزب الله بسلسلة عمليات ميدانية، إذ أعلن استهداف مركز قيادي للاحتلال في بلدة البياضة بمسيّرات وقذائف المدفعية، وتجمُّع للقوات الإسرائيلية في الموقع المستحدث في "نمر الجمل" بمسيرات انقضاضية، بالإضافة إلى التصدي بصاروخ أرض-جو لمسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة رومين عزة.

إنذار إسرائيلي بالإخلاء

وفي سياق التصعيد ذاته، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 قرى في محافظتيْ النبطية والجنوب بالإخلاء الفوري للقرى، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو أراض مفتوحة، بدعوى استهداف ما زعم أنها "بنى تحتية لحزب الله".

وشمل الإنذار بلدات كفرصير وصير الغربية والزرارية وأنصار في محافظة النبطية، ومزرعة كوثرية الرز والخرايب في قضاء صيدا بمحافظة الجنوب.

وتأتي هذه الهجمات والإنذارات المتكررة ضمن سلسلة خروق إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي جرى تمديده مؤخرا لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشنّ إسرائيل هجوما موسعا على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أسفر -وفقا للمعطيات الرسمية حتى مساء الأحد- عن مقتل 3 آلاف و151 شخصا، وإصابة 9 آلاف و571 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية توغلها لمسافة تصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية اللبنانية.