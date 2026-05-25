دوشنبه- قبل أن تبدأ الجلسات الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر دوشنبه الدولي للمياه، بدت العاصمة الطاجيكية وكأنها ورشة عالمية مفتوحة على كل الأسئلة الصعبة المرتبطة بالمياه: من يمول البنية التحتية؟ كيف تتعاون الدول التي تتقاسم الأنهار؟ ما مصير الأنهار الجليدية؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يساعدا في إدارة مورد يزداد ندرة واضطرابا؟

ففي اليوم الأول من المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى لعقد العمل الدولي "المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028″، الذي تستضيفه طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة من 25 إلى 28 مايو/أيار 2026، توزعت النقاشات بين منتديات متخصصة وفعاليات جانبية واجتماعات إقليمية، عكست اتساع مفهوم أزمة المياه من قضية بيئية إلى ملف يمس الأمن والتنمية والصحة والغذاء والطاقة والمناخ والعدالة الاجتماعية.

ويأتي المؤتمر ضمن "مسار دوشنبه للمياه"، الذي أطلقته طاجيكستان لدعم تنفيذ أهداف عقد المياه الأممي عبر مؤتمرات دورية تعقد كل عامين بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وييحمل مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، إذ يقدم نفسه بوصفه محطة تحضيرية رئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تشارك في استضافته السنغال والإمارات، كما يمهد للنقاشات التي ستقود إلى المراجعة النهائية لعقد المياه في عام 2028.

ووفق الإطار الرسمي للمؤتمر، فإن هدف دوشنبه هذه المرة لا يقتصر على تكرار التحذيرات، بل يركز على تحويل الالتزامات الطوعية في أجندة العمل من أجل المياه إلى شراكات وتمويل ومشروعات قابلة للتنفيذ.

آسيا والمحيط الهادئ.. محاولة لتوحيد الصوت الإقليمي

كان الاجتماع التحضيري الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ من أبرز محطات اليوم الأول. فقد جمع أكثر من 100 ممثل من دول المنطقة، بتنظيم من حكومة طاجيكستان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ "إسكاب" (ESCAP)، لمناقشة موقع المنطقة من الهدف السادس للتنمية المستدامة، المتعلق بضمان المياه النظيفة والصرف الصحي.

ولم يكن النقاش تقنيا فقط، فالمنطقة تضم دولا تعاني الجفاف وندرة المياه، وأخرى تواجه الفيضانات والتلوث وتدهور جودة المياه. لذلك ركز المشاركون على تنسيق المواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نهاية 2026، وعلى تعزيز التعاون الإقليمي، وجذب الاستثمارات، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وربط المياه بالحد من مخاطر الكوارث والتنمية والمناخ.

وعلى خلاف الخطاب التقليدي الذي يتعامل مع المياه كخدمة عامة منفصلة، عكست مداخلات آسيا والمحيط الهادئ قناعة متزايدة بأن أزمة المياه لا يمكن فصلها عن الفقر، أو النمو السكاني، أو التوسع العمراني، أو الأمن الغذائي، أو قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ.

وقال وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دالر جمعة في تصريحات للجزيرة إن قضايا المياه تكتسب حساسية خاصة في هذه المنطقة، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، مؤكدا أن مخرجات اجتماع دوشنبه يمكن أن تقدم إضافة مهمة للمؤتمر الدولي الرابع لعقد العمل من أجل المياه، وأن تسهم في بلورة أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وشدد الوزير على الحاجة إلى اتخاذ خطوات جدية والانتقال من مرحلة التصريحات إلى النقاشات العملية، معتبرا أن أحد الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها هو معرفة ما يمكننا فعله كمجتمع دولي، محذرا من تأثيرات التغير المناخي على تعميق أزمات المياه في العالم.

النساء والمياه.. صوت من الخط الأمامي

ومن المسار الإقليمي الواسع، انتقلت دوشنبه إلى زاوية أكثر إنسانية في منتدى "النساء والمياه 2026". فالنساء، خصوصا في المناطق الريفية والمجتمعات الفقيرة، غالبا ما يكنّ أول من يدفع ثمن نقص المياه، سواء في جمعها للأسرة أو التعامل مع آثار ندرتها على الصحة والتعليم والغذاء.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الطاجيكي ديلرابو منصوري، خلال افتتاح المنتدى، أن الهدف هو إنشاء منصة دولية رفيعة المستوى لمعالجة عدم المساواة في قطاع المياه، وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار، وتوسيع دورهن في التمويل والابتكار.

كما ناقش المنتدى آليات مالية موجهة للنساء رائدات الأعمال، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات النساء في قطاع المياه.

التمويل.. السؤال الأصعب

إذا كانت المياه حقا أساسيا، فإن تحويل هذا الحق إلى شبكات وأنابيب ومحطات صرف وبنية تحتية قادرة على مواجهة المناخ يحتاج إلى تمويل ضخم ومستدام. لهذا جاء منتدى "تعبئة الاستثمارات الخاصة والتمويل المبتكر للبنية التحتية المائية في الدول النامية غير الساحلية" ليطرح أحد أكثر أسئلة المؤتمر إلحاحا: من يدفع الكلفة؟

نظم المنتدى كل من لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في طاجيكستان ومكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة.

وناقش ممثلو الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركاء الدوليون سبل جذب الاستثمارات إلى بنية تحتية مائية مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ.

وشدد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط، وآليات تقاسم المخاطر، والتمويل المناخي، وتحسين الوصول إلى الاستثمارات طويلة الأجل. والرسالة هنا واضحة: لا يمكن للدول النامية، خصوصا غير الساحلية، أن تواجه أزمة المياه بالمنح التقليدية وحدها.

المناخ والجليد.. قلق طاجيكي

في بلد جبلي مثل طاجيكستان، لا تبدو قضية الأنهار الجليدية مجرد ملف علمي. إنها جزء من الأمن المائي للبلاد ولآسيا الوسطى كلها. وخلال منتدى "المياه والمخاطر المناخية: العلم والرصد والإدارة"، قال سليمان زيودزاده نائب رئيس الوزراء الطاجيكي إن المياه والوقاية من المخاطر المناخية تمثلان أهمية إستراتيجية لطاجيكستان، التي تمتلك إمكانات مائية كبيرة في المنطقة.

وأشار المنتدى إلى أن 93% من مساحة طاجيكستان جبال، وأن البلاد تمتلك موارد مائية وأنهارا جليدية كبرى، لكنها في الوقت ذاته معرضة للكوارث الطبيعية والتهديدات المناخية. ووفق ما عرض في المنتدى، فإن نحو ألف نهر جليدي من أصل 14 ألفا في طاجيكستان قد ذاب بالفعل، فيما تسهم البلاد بنحو 60% من مياه آسيا الوسطى.

وفي مسار متصل، عقد المنتدى التنسيقي لآسيا الوسطى بشأن مراقبة وتقييم ونمذجة الأنهار الجليدية والغلاف الجليدي، وركز على تعزيز التعاون العلمي الإقليمي، وتبادل البيانات، وتطوير نماذج التنبؤ، وربط نتائج البحث العلمي بسياسات التكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث. كما جرى التذكير بإنشاء مركز إقليمي لتنسيق شؤون الغلاف الجليدي في دوشنبه بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

عندما تختبر المياه الثقة

في آسيا الوسطى، لا تقف المياه عند حدود سياسية. الأنهار، والجبال، والأنهار الجليدية، وشبكات الري والطاقة، كلها ملفات مشتركة تجعل التعاون خيارا لا رفاهية. ولهذا حضرت بقوة فكرة الإدارة المشتركة للموارد، وتبادل البيانات، والرصد المبكر، والتخطيط على مستوى الأحواض المائية لا على مستوى كل دولة منفردة.

وتقاطع هذا النقاش مع منتدى "نهج الترابط في آسيا الوسطى: العلم والسياسة والممارسة"، الذي ناقش العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.

وقال مدير مركز الحلول المستدامة عبر الهيدروجيولوجيا التطبيقية والتعاون العلمي في جامعة وارسو، شامي بوري، إن قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة أصبحت مترابطة أكثر من أي وقت مضى، وإن نهج "نيكسوس" (Nexus) بات ضروريا لإدارة هذه الملفات بصورة متكاملة.

ولفت المشاركون إلى أن تغير المناخ، والنمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على المياه، عمقت التحديات بين قطاعات الري والطاقة الكهرومائية والمياه البلدية والاحتياجات البيئية، مؤكدين أن المياه الجوفية ما زالت لا تحظى بالاهتمام الكافي في السياسات العامة رغم أهميتها.

الذكاء الاصطناعي.. فرصة ومخاطر

لم تكن التكنولوجيا غائبة عن دوشنبه. فقد ناقش منتدى "المياه والذكاء الاصطناعي: ترابط باتجاهين" كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتحسين إدارة شبكات المياه، ورفع كفاءة الري، ودعم القرارات القانونية والإدارية المرتبطة بالقطاع.

وقالت ديلنوزا أحمدزاده، نائبة رئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة وسياسة الشباب في مجلس النواب الطاجيكي، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين جودة التشريعات، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات القانونية، ومقارنة القوانين الوطنية بالتجارب الدولية، وكشف التعارضات والتكرار في النصوص.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمل التشريعي يتطلب أُطرا قانونية حديثة، وحماية للبيانات الشخصية، وضمانات للشفافية والعدالة وأمن المعلومات.

في نهاية اليوم، لم تبد منتديات دوشنبه مجرد تمهيد بروتوكولي قبل الجلسات الرسمية. كانت أقرب إلى خريطة مكثفة لأزمة المياه في العالم: آسيا والمحيط الهادئ تبحث عن صوت إقليمي موحد، وآسيا الوسطى تقلق على الأنهار الجليدية والمياه العابرة للحدود، والدول النامية تسأل عن التمويل، والنساء يطالبن بمكانهن في القرار، والعلماء يحذرون من المناخ، والتكنولوجيا تدخل المشهد بوعود كبيرة وأسئلة صعبة.