عراقجي وقاليباف في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن
Published On 25/5/2026|
آخر تحديث: 15:06 (توقيت مكة)
نقلت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.
وقال مسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق
نهائي.
المصدر: وكالات