عاجل,
أخبار|إيران

عراقجي وقاليباف في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 25/5/2026
|
آخر تحديث: 15:06 (توقيت مكة)

نقلت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن كبير ⁠المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر ⁠قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق  محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول ⁠لرويترز إن المناقشات ⁠تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون ⁠إيران من اليورانيوم ⁠عالي التخصيب.

وأضاف ⁠أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد ‌لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ‌في ‌إطار اتفاق
نهائي.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: وكالات

إعلان