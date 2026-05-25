شهيد ومصابان في غزة والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع

أصيب فلسطينيان، فجر الاثنين، بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستشهد ثالث جراء إصابته بقصف سابق لخان يونس جنوبي القطاع، في حين طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إن فلسطينيَّين وصلا إلى المستشفى أحدهما بحالة خطرة جراء غارة من الطيران الإسرائيلي استهدفت منزلا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي شرقي المحافظة الوسطى بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، استشهاد 6 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه بلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء (5 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته)، و8 إصابات.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، في مؤشر على إمكانية ارتفاع الحصيلة لاحقا.

يأتي ذلك، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر في خان يونس، باستشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدفه غربي المدينة قبل أيام.

في هذه الأثناء، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا مكثفا استهدف مناطق شرقي خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي ما يعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر شريط فصل ميداني حددته تفاهمات وقف إطلاق النار، ويشار إليه بمكعبات إسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في غرب القطاع، وتلك التي لا يزال يحتلها في شرقه.

وفي شمال القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأحياء الشرقية من مدينة غزة، وكذلك أحياء شرق وشمال بلدة بيت لاهيا.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل مدينة غزة، ولم تُعلَن إصابات في صفوفهم.

نقص المستلزمات الأساسية

من جانب آخر، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النقص الحاد في الوقود والمبيدات والخيام والأدوية يحد من الاستجابة لأزمة انتشار الالتهابات الجلدية الناتجة عن القوارض والحشرات في غزة.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى تدفق غير مقيد لإمدادات صحة البيئة والإمدادات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

وقبل أيام، حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من استمرار تقليص المساعدات والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كما وجهت منظمات أممية من جنيف نداء عاجلا بشأن تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن حركة السفر عبر معبر رفح خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو/أيار الجاري لم تتجاوز 28% من العدد المستهدف، إذ سمح لـ403 مسافرين فقط بالمغادرة من أصل 2400 كان يفترض سفرهم.

وعلى صعيد المساعدات، دخلت إلى القطاع خلال نفس الفترة 2287 شاحنة فقط من أصل أكثر من 4200 شاحنة كانت متوقعة، بعجز تجاوز 70%، وفق البيان.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 890 فلسطينيا وإصابة 2677 آخرين حتى السبت، وفق معطيات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا أصاب 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.