تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات

أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، الاثنين، تحذيرا للأهالي القاطنين في محافظتي الرقة ودير الزور، خاصة المقيمين على ضفاف نهر الفرات، بضرورة الاستعداد لموجة فيضان متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي.

وأوضحت المديرية أن السبب الرئيس لهذه المخاطر يعود إلى زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات ليصل إلى نحو 1500 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في منسوب المياه يُقدّر بنحو متر واحد خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، ما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة والقريبة من مجرى النهر.

ودعت المديرية السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من المخاطر، أبرزها الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية الواقعة بالقرب من النهر، خاصة في المناطق المنخفضة والمعرّضة للغمر.

كما شددت على ضرورة إيقاف عمليات الإبحار باستخدام الزوارق وعبّارات المياه، وتقليل أو تجنب العبور عبر الجسور الترابية، لا سيما عند ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت الجهات المعنية أهمية الامتناع الكامل عن السباحة خلال هذه الفترة، حفاظا على السلامة العامة، مع ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة بعيدا عن مجرى النهر.

من جانبها، جددت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأكيد هذه التحذيرات، داعية الأهالي إلى الالتزام التام بالتعليمات الرسمية، والابتعاد عن الشائعات، ومتابعة التحديثات الصادرة بشكل مستمر من الجهات المختصة، لضمان سلامتهم وتقليل الخسائر المحتملة.