سفير أمريكا في إسرائيل للبنانيين: اشكروا تل أبيب على الطماطم والبطيخ

أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي موجة واسعة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دعا اللبنانيين إلى "شكر الإسرائيليين" في كل مرة يستخدمون فيها الهواتف المحمولة أو يتناولون الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور، معتبرا أن هذه المنتجات تمثل ثمارا للابتكار الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات هاكابي خلال مشاركته في حفل "جائزة أطلس 2026" داخل بورصة تل أبيب التي عقدت منذ 10 أيام قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة، حيث تحدث عما وصفه بالتأثير العالمي للتكنولوجيا الإسرائيلية.

وفجر هاكابي جدلا واسعا بعد أن نتقل للحديث عن لبنان، قائلا إن اللبنانيين "ما كان ليكون لديهم هاتف محمول لولا إسرائيل".

وأضاف أنهم يجب أن "يعبروا الحدود ويصافحوا الإسرائيليين ويقولوا شكرا" كلما استخدموا تقنيات حديثة أو تناولوا منتجات زراعية مثل الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور.

التصريحات، التي جاءت في وقت لا تزال فيه آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان حاضرة بقوة، فتحت بابا واسعا من التفاعلات الساخرة والانتقادات الحادة، خاصة مع الربط الذي أجراه هاكابي بين التكنولوجيا الحديثة والحرب والصراع السياسي في المنطقة.

في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل غارات جوية تستهدف أماكن مدنية وجسورا مع تركيز على قرى الجنوب اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، مما يرفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3123 قتيلا و9506 جرحى.

الناشطة الأمريكية "ميل" وعبر حسابها على منصة إكس، هاجمت السفير الأمريكي بشكل مباشر، معتبرة أن إسرائيل "لم تخترع أيا من هذه الأشياء"، ووصفت هاكابي بأنه "يبدو غير متزن" بسبب تكراره ما اعتبرته "دعاية إسرائيلية سخيفة"، وأضافت أن هذه الروايات يتم تلقينها له من قبل شخصيات داعمة لإسرائيل.

أما الصحفية الفلسطينية سمر جراح، المعروفة بتغطياتها السياسية والإخبارية، فسخرت من حديث هاكابي بلهجة شعبية، وكتبت عبر حسابها أن هاكابي لا يعرف ماذا نفعل بالبزر، في إشارة ساخرة إلى حديثه عن البطيخ الخالي من البذور، مضيفة أن اللبنانيين باتوا مطالبين – وفق منطقه – بشكر إسرائيل كلما أكلوا "بندورة صغيرة".

الباحث والمحلل السوري فراس مقداد، اختصر موقفه بجملة مقتضبة حملت بعدا دينيا وسياسيا، إذ كتب أن "أحد أكثر أشكال الجحيم قسوة هو أن تعلق إلى الأبد مع الصهاينة المسيحيين"، في إشارة إلى الخلفية الإنجيلية المتشددة التي يعرف بها هاكابي.

بدوره، علق الصحفي الأمريكي زيد جيلاني، المعروف بكتاباته السياسية في الإعلام الأمريكي، على التصريحات قائلا إنها تفسر لماذا لم يعد كثير من الشباب الأمريكيين تحت سن الخمسين يتعاطفون مع إسرائيل.

وأضاف بسخرية أن إسرائيل "باتت تتفاخر بالطماطم الكرزية" بعدما تراجعت قدرتها على إقناع الرأي العام العالمي بسردياتها التقليدية.

الكاتب والإعلامي الأمريكي غاردنر غولدسميث، مقدم برنامج "ليبرتي كونسبيراسي"، استحضر في تعليقه حادثة تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان.

وتساءل إن كان هاكابي "يتذكر أصابع الأطفال التي تطايرت بسبب تقنيات الهواتف"، معتبرا أن حديث السفير الأمريكي عن "بركات التكنولوجيا" يبدو منفصلا عن واقع الحرب والضحايا.

وأضاف أن هذا النوع من الخطاب "المشوّه أخلاقيا" يجب أن يدفع الناس إلى مغادرة القاعة وعدم الاستماع لمثل هذه التصريحات.

أما الكاتب الكندي جان بي جيليناس، فاعتبر أن هاكابي "يبدو كمختل"، متسائلا بسخرية: "إسرائيل قتلت آلاف اللبنانيين وهو يريد منهم أن يشكروها على الطماطم؟ هل ستنفجر الطماطم أيضا؟".

وجاء تعليقه في سياق الربط بين الابتكارات المدنية والحرب الإسرائيلية على لبنان التي ارتكبت فيها الآلة الإسرائيلية مجازر عديدة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

الكاتب والمعلق السياسي كريستوفر ريكسمان قدم أحد أكثر التفاعلات تفصيلا، إذ اعتبر أن تصريحات هاكابي تكشف "البنية النفسية للإمبراطوريات الحديثة".

وأوضح أن مطالبة شعب يتعرض للقصف أو التهجير أو التهديد العسكري بالشعور بالامتنان للدولة التي تهيمن عليه لأنها طورت منتجات استهلاكية، ليس دبلوماسية بل "أبوية استعمارية مغلفة بخطاب أخلاقي".

وأشار إلى أن عبارة "حياتكم أسهل لأننا اخترعنا الطماطم الكرزية" تبدو ساخرة، لكنها في الحقيقة تكشف كيف تبرر أنظمة الهيمنة نفسها أمام مؤيديها.

وفي السياق ذاته، نشر الإسباني دانييل ماياكوفسكي تدوينة باللغة الإسبانية وصف فيها هاكابي بأنه "صهيوني متطرف"، معتبرا أن تصريحاته تعكس طبيعة الشخصيات الموجودة في مواقع القرار الأمريكي.

وقال إن المسؤولين الأمريكيين "لا يكتفون بعدم إدانة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، بل يريدون من الضحايا أن يقدموا الشكر أيضا".

وتأتي تصريحات هاكابي ضمن سلسلة مواقف وتصريحات مثيرة للجدل أطلقها منذ توليه منصبه سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد تعيينه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويعرف هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، بمواقفه الإنجيلية الداعمة لإسرائيل، وكان قد أعلن سابقا أن واشنطن لم تعد تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أثار غضبا واسعا عندما قال في مقابلة إعلامية إنه "لا مشكلة إذا أخذت إسرائيل كل شيء" في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية والمشرق العربي.

وهاكابي هو صاحب المقولة الشهيرة التي كررها لسنوات: "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني"، وكان قد اقترح علنا أن تقام الدولة الفلسطينية في مكان آخر، مثل الأردن، أو أجزاء من سيناء، معتبرا أن "هناك الكثير من الأراضي العربية والإسلامية، بينما لا توجد إلا إسرائيل واحدة صغيرة".

وأعادت تصريحات "الطماطم والبطيخ" إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الخطاب الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، خاصة في ظل الحرب المستمرة والتوترات الإقليمية، حيث رأى كثير من المعلقين أن حديث هاكابي تجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، وتحول إلى خطاب استعلائي يربط بين الهيمنة السياسية والتفوق التكنولوجي، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش على وقع الصراعات والدمار.