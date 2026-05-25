روبيو: اتفاق إيران قد يُبرم اليوم ولإسرائيل الحق في "الدفاع عن نفسها"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم الاثنين، مشددا في الوقت ذاته على أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".

وفي إشارة إلى الاتفاق المحتمل، قال روبيو أثناء مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي، بعد زيارة رسمية "اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم".

ووفق وكالة رويترز، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة إما أن ⁠⁠تتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران وإما أن تتعامل مع ‌‌هذا البلد "بطريقة أخرى".

وقال إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل ⁠⁠فرصة للنجاح قبل ⁠⁠استكشاف "البدائل".

وزاد "هناك أمر قوي جدا على الطاولة ⁠⁠من حيث ⁠⁠قدرتهم على ⁠⁠فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا ‌‌بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن ‌‌من ‌‌تحقيق ذلك".

وأكد أن الاتفاق يحظى بدعم كبير في الخليج قائلا "كل دولة استعرضنا معها الأمر تُدرك أنه ليس فقط معقولا، بل هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرّح بأن التفاوض بشأن الاتفاق مع طهران لم يستكمل بعد، وأن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة.

وقد نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترمب يميل إلى منح إيران بضعة أيام للتوصل لاتفاق.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وأنه أُنجز 95% منه، وأن التفاوض جار على الصياغات.

روبيو: "لإسرائيل كل الحق في الرد"

وخلال حديثه للصحفيين في نيودلهي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها، إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل كل الحق في الرد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن ترمب جدد تأكيده على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس" بمواجهة التهديدات في جميع الساحات، بما فيها لبنان.

الخارجية الأمريكية تعبّر عن استيائها

وفي إطار متصل، عبرت الخارجية الأمريكية عن استيائها من فشل الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى توافق، بشأن وثيقة ختامية، مع اختتام مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2026.

إعلان

وقالت الخارجية -في بيان- إن الفشل في التوصل إلى توافق يعد أمرا مخيبا للآمال، لا سيما "في ظل استمرار عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات المطلوب بموجب المعاهدة".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتناول مسألة عجز بعض الدول الأطراف في المعاهدة، عن التعامل "بجدية مع التهديد الذي تشكله إيران على نظام عدم الانتشار العالمي".