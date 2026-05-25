بعد تراجعها أمس قرب هرمز.. ناقلة الغاز القطري "فويرط" تعبر المضيق

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين ترافيك عبور ناقلة الغاز المسال "فويرط" (FUWAIRIT) مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان وبحر العرب، بعد يوم واحد من تراجعها عن عبور المضيق.

وتشير البيانات إلى أن ناقلة الغاز المسال "فويرط"، التي ترفع علم البهاما وتحمل رقم التعريف البحري الدولي (9256200)، غادرت ميناء رأس لفان القطري وهي محملة، وكانت قد أعلنت ميناء قاسم في باكستان وجهة نهائية لها.

ويظهر المسار أن الناقلة عاودت التحرك شرقا بعد تراجعها أمس الأحد 24 مايو/أيار الجاري، وعبرت مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان، قبل أن تظهر على مسار يتوافق مع وجهتها المعلنة نحو باكستان.

وكانت بيانات ملاحية رصدتها الوحدة أمس قد أظهرت أن "فويرط" اقتربت من نطاق مضيق هرمز، قبل أن تنفذ التفافا وتعود غربا، من دون مواصلة مسارها المعلن نحو خليج عُمان وبحر العرب.

وتبلغ السعة التصميمية للناقلة نحو 138 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وتديرها شركة مقرها سنغافورة.

عبور بعد محاولة لم تكتمل

ويحوّل المسار الجديد حركة "فويرط" من محاولة عبور لم تكتمل أمس إلى عبور فعلي اليوم 25 مايو/ أيار الجاري، في تبدل ملاحي سريع خلال أقل من 24 ساعة لناقلة غاز مسال محملة من قطر.

ولا تكشف بيانات تتبع السفن وحدها سبب تراجع الناقلة أمس أو الجهة التي اتخذت قرار تغيير المسار، ويعكس عبور "فويرط" بعد تراجعها أن حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز لا تزال خاضعة لتبدلات ملاحية سريعة، بين رحلات تستكمل عبورها وأخرى تتراجع أو تنتظر قرب نطاق المضيق.

ثالث ناقلة غاز قطرية تعبر هرمز

ويأتي عبور "فويرط" بعد رصد سابق لعبور ناقلات تحمل الغاز القطري مضيق هرمز خلال مايو/أيار الجاري، في مؤشر إلى استمرار عبور بعض شحنات الغاز القطرية عبر هذا الممر الملاحي الحيوي.

وكانت بيانات ملاحية سابقة قد أظهرت عبور ناقلة الغاز "الخريطيات" (AL KHARAITIYAT)، التي غادرت ميناء رأس لفان القطري ووصلت لاحقا إلى ميناء قاسم الباكستاني، في أول عبور مرصود لناقلة غاز مرتبطة بقطر منذ بدء الحرب.

كما رصدت الوحدة لاحقا حركة ناقلة الغاز "محزم" (MIHZEM)، التي حملت شحنة من الغاز القطري وأبحرت في اتجاه مضيق هرمز ضمن المسار نفسه نحو باكستان، قبل أن تسجل "فويرط" العبور الثالث المرصود لناقلة غاز محملة من قطر عبر المضيق.