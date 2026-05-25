التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة الصينية بكين، وذلك في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن اللقاء جاء في إطار مشاورات ثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، حيث أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن شريف كان قد أجرى في وقت سابق من اليوم نفسه محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي يعد ثاني أبرز المسؤولين في الدولة.

كما ذكر التلفزيون الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير يزور الصين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف.

وقال شريف إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين باكستان والصين لضمان تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

دعم جهود التهدئة

وأعرب شريف عن تقديره للدور الذي تضطلع به القيادة الصينية، مثمنا دعمها للمبادرات الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار، ومشيرا إلى أن بلاده تؤيد بشكل كامل المبادرة التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، والتي تتضمن 4 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، إلى جانب وزير الخارجية الصيني، أعلنا عن برنامج من 5 نقاط يهدف إلى دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بما يسهم في احتواء التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع.

وأشار شريف إلى أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط لم تقتصر تداعياتها على دول المنطقة فحسب، بل امتدت لتؤثر على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الباكستاني.

من جانبه، أوضح رئيس وزراء الصين أن اللقاء القادم بين شريف والرئيس شي من شأنه أن يوفر توجيها إستراتيجيا مهما لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي معرض حديثه عن الوضع الدولي، وصف شهباز شريف المرحلة الحالية بأنها "حرجة"، لافتا إلى أن باكستان لعبت "دورا مخلصا" في تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.