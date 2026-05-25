الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويُفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

وخلال الساعات الماضية، صدرت تصريحات تؤكد إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، وتخوف إسرائيلي من اتفاق لا يلبي شروطها الأمنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو -أمس الأحد من نيودلهي– إن ثمة "احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن مضيق هرمز".