إيران تعدم مواطنا تتهمه بقيادة الاضطرابات المسلحة بأصفهان

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام شنقا في عباس أكبري فيض آبادي، الذي وصفته السلطات بأنه أحد قادة الأنشطة المسلحة المرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني 2026.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر قضائية أن الحكم نُفّذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتأييده من المحكمة العليا، عقب إدانة المتهم بتهم متعددة شملت "المحاربة"، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة، والإخلال بالأمن العام، والتآمر ضد الأمن الداخلي.

وبحسب الوكالة، فإن أكبري كان بين العناصر التي قادت أعمال عنف في مدينة نائين بمحافظة أصفهان، واتُّهم بالمشاركة في هجمات استهدفت مباني حكومية ومقارّ أمنية ومنشآت خدمية، فضلا عن إطلاق النار على قوات الأمن باستخدام سلاح ناري.

وأشارت التقارير القضائية -وفقا لوكالة تسنيم- إلى أن الأدلة شملت تسجيلات مصورة ووثائق رسمية، إضافة إلى اعترافات المتهم بحيازته سلاحا واستخدامه خلال الأحداث، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة دامغة على تورطه في أعمال مسلحة أدت إلى زعزعة الاستقرار.

وكان المتهم قد استأنف الحكم الصادر عليه، إلا أن المحكمة العليا أيدت القرار بعد مراجعة ملف القضية، مؤكدة أن الحكم استند إلى أدلة "واضحة وكافية".

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، اندلعت موجة احتجاجات واسعة في إيران على خلفية التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وبدأت في طهران ثم امتدت إلى عدة مدن.

وأسفرت الاضطرابات عن سقوط مئات الضحايا بين محتجين وقوات أمن، واتهمت السلطات الإيرانية آنذاك أطرافا خارجية، بينها إسرائيل والولايات المتحدة ، بالوقوف وراء تحريك الاحتجاجات وتسليح المشاركين فيها.