إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

أفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم ‌‌الاثنين، بإعادة انتخاب محمد باقر قاليباف -كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة– رئيسا للبرلمان، لولاية جديدة.

وانتُخب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني يوم 28 مايو/أيار 2024، علما بأنه تولى المنصب ذاته في البرلمان الذي سبقه.

ومنذ اندلاع الحرب يوم 28 فبراير/شباط عقب غارات أمريكية إسرائيلية على إيران، برز قاليباف شخصية محورية تقود الدبلوماسية في جولة المحادثات الوحيدة مع الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

والأحد الماضي، عيَّن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قاليباف ممثلا خاصا لإيران لدى الصين، بناء على توصية من الرئيس مسعود بزشكيان.

وكان قاليباف شخصية مقربة من المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وقد عينه في وقت سابق قائدا للقوات الجوية في الحرس الثوري، كما كان قائدا للشرطة في الجمهورية الإسلامية، وهو يُحسب على المحافظين، ولكنه ينادي ببعض أفكار التغيير والإصلاح.

وخاض قاليباف السباق الرئاسي مرتين من قبل، ولم يحالفه الحظ في أي منهما، وانسحب من محاولة ثالثة لتجنب تقسيم أصوات مؤيدة للمحافظين في البلاد، ثم عاد ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2024.