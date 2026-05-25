أمير قطر وسلطان عُمان يبحثان في اتصال هاتفي التطورات بالمنطقة

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من سلطان عُمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله أبرز التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين.

وأشار الديوان الأميري، في بيان، إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى حل في أقرب وقت، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد سلطان عُمان بالدور الذي يضطلع به أمير قطر في الأزمة الحالية، وما يبذله من مساعٍ لدعم الحوار وتهيئة الظروف للتوصّل إلى حلول سلمية.

اتصال بين رئيس وزراء قطر ووزير خارجية عُمان

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن الطرفين بحثا خلال الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.