5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 من عائلة واحدة وأُصيب آخرون، فجر الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت طالبت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة باستشهاد الزوجين محمد أبو ملوح (38 عاما) وآلاء زقلان (36 عاما) وطفلهما أسامة (عام واحد)، وإصابة 3 آخرين، جراء غارة من الطيران الإسرائيلي استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضح مصدر أمني في غزة أن "جيش الاحتلال استهدف بصاروخين شقة تؤوي عشرات النازحين في بناية متضررة نتيجة للقصف الإسرائيلي" خلال الحرب، مؤكدا أن "كل الشهداء والمصابين مدنيون".

وأفاد مصدر أمني آخر بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت بناية في وسط دير البلح، مما أدى لتدميرها وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة، من دون إصابات.

كما أصيب صياد فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق البحرية الإسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيد في البحر قبالة مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث أفادت مصادر محلية بسماع انفجار كبير ناتج عن عملية النسف.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات نسف مماثلة داخل مناطق سيطرته شرقي المدينة، تزامنا مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط دوار بني سهيلا.

وأفادت المصادر بسماع دوي 5 انفجارات ضخمة منذ فجر الأحد، ناتجة عن عمليات النسف.

خروقات الاحتلال

في رد على تلك الخروقات، قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاحتلال يواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف واستهداف المدنيين وإطلاق النار".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "وسّع سيطرته الميدانية لتشمل نحو 64% من مساحة القطاع، متجاوزا بشكل كبير ما حدده الاتفاق" ومطالبا الوسطاء بـ"إلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق".

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، استشهد 890 فلسطينيا وأُصيب 2677 آخرون، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة أمس السبت.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.