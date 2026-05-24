أدانت 19 دولة إسلامية، اليوم الأحد، عزم ما يُعرف بإقليم أرض الصومال -غير المعترف به دوليا- افتتاح "سفارة مزعومة" له بمدينة القدس المحتلة، وعدَّت ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الدول المذكورة، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة، المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة".

وأكدت رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعَد باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما شددت الدول في بيانها على دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ووقع البيان وزراء خارجية كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا والجزائر والمغرب وبنغلاديش.

تبادل سفراء

وكان إقليم أرض الصومال قد أعلن، في فبراير/شباط الماضي، تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب. في المقابل، أعلنت إسرائيل في 15 أبريل/نيسان الماضي تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير غير مقيم لها لدى الإقليم.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، تسلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أوراق اعتماد محمد حاجي أول سفير لما يُعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا.

إعلان

وأعرب سفير الإقليم الانفصالي لدى إسرائيل محمد حاجي، في منشور على منصة إكس، عن سعادته بإعلان أن سفارة "جمهورية أرض الصومال" ستقام في القدس.

وقال إن السفارة ستُفتتح قريبا، في حين ستفتح إسرائيل سفارتها في هرجيسا، مما "يعكس الصداقة المتزايدة والاحترام المتبادل والتعاون الإستراتيجي"، على حد تعبيره.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترفت إسرائيل بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضه الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لهذه الخطوة.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.