تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير هرمز من الألغام

تتأهب القوات البريطانية لإطلاق عملية عسكرية محتملة لتأمين وتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، فور التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة.

وبحسب ما أوردته نيويورك تايمز ، رفعت القوات البريطانية في جبل طارق درجة الجاهزية لنشر منظومات متقدمة غير مأهولة لصيد الألغام، بالتوازي مع إرسال المدمرة (إتش إم إس دراغون) إلى المنطقة، تمهيدا لتعزيزها بسفينة الدعم البرمائي (آر إف إيه لايم باي) المجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع والتطهير.

وتأتي هذه التحركات في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة، بعدما أعرب الرئيس دونالد ترمب مرارا عن استيائه مما اعتبره تقاعسا بريطانيا في مساندة واشنطن خلال المواجهة مع إيران.

ووفقا لنيويورك تايمز، اصطحبت القوات البريطانية صحفيين إلى جبل طارق، حيث أكد وزير القوات المسلحة آل كارنز أن بلاده نشرت أكبر عدد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط منذ 15 عاما وأسقطت أكثر من 100 طائرة مسيّرة.

وشدد الوزير البريطاني على أن لندن تقود جهودا متعددة الأطراف لحل الأزمة، مضيفا "أي دولة أخرى يمكنها حشد 40 دولة لمعالجة أزمة لم تكن طرفا فيها؟".

مهمة متعددة الجنسيات

وتُعد سفينة "لايم باي" محور الخطة البريطانية، إذ يجري تجهيزها كنقطة تحكم رئيسية لإدارة أسطول من المركبات البحرية غير المأهولة، القادرة على مسح قاع البحر باستخدام أنظمة سونار متطورة والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر، مما يتيح تسريع عمليات إزالة الألغام مقارنة بالوسائل التقليدية وتقليل المخاطر على الأطقم البشرية.

وفي السياق ذاته، تتشكل ملامح مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا، بعدما نشرت باريس مجموعتها البحرية الضاربة، فيما تستعد ألمانيا لإرسال كاسحة ألغام، في مؤشر إلى تعبئة غربية واسعة لإعادة فتح الممر الإستراتيجي.

ترسانة من الألغام المتطورة

ويؤكد مسؤولون عسكريون أن التهديد لا يزال مرتفعا، نظرا لامتلاك إيران ترسانة متنوعة من الألغام البحرية المتطورة، مثل الألغام القاعية (التي تستقر في القاع) وتطلق فقاعات غازية نحو السطح لإحداث أضرار جسيمة بهياكل السفن.

وتعتمد هذه الألغام على مستشعرات مغناطيسية وصوتية وضوئية لتحديد أهدافها، وقادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالسفن، ويمكن أن يحمل اللغم الواحد مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

وفي هذا الإطار، شددت جيما بريتون، القائدة البحرية والمسؤولة عن خبراء تطهير الألغام على متن "لايم باي"، على أن إيران تمتلك ألغاما فتاكة لا حصر لها، مؤكدة أن تقليص الوجود البشري داخل حقول الألغام يمثل أولوية قصوى.

ووفق الخطة العملياتية، سيتم في المرحلة الأولى فتح ممر ملاحي بعرض 1000 ياردة (وحدة قياس طول تُستخدم في النظام الإنجليزي، توازي 914 مترا) لتسهيل خروج السفن العالقة، قبل إنشاء مسار مواز للسفن القادمة، بما يشبه طريقا سريعا بحريا يضمن انسيابية الحركة عبر المضيق الحيوي.

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيُعلن عنه اليوم الأحد، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.