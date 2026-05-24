تظاهر نحو ألفي شخص في مدينة بلباو الإسبانية، اليوم الأحد، تنديدا بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أسطول الصمود الذي اعترضته إسرائيل واختطفت الناشطين المشاركين فيه، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في إسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تنتقد قوات شرطة الباسك، وتتهم حكومة الإقليم بالتواطؤ مع الصهيونية، على حد وصفهم.

وقالت شرطة إقليم الباسك في بيان، اليوم، إنها فتحت تحقيقا لتحديد إن كان الضباط قد التزموا بالإجراءات.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "تي في إي" الرسمية اقتراب قريب لأحد الناشطين الستة العائدين منهم في مطار بلباو، أمس السبت، لكن ضابط شرطة منعه بالقوة، مما أدى إلى نشوب مشادة بين الجانبين.

كما أظهرت اللقطات إقدام أفراد الشرطة على ضرب أشخاص بالهراوات، وطرح آخرين على الأرض، وسط هتافات استهجان من المارة.

دعوة للمحاسبة

ودعت فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، إلى محاسبة المسؤولين عن الأحداث التي وقعت في مطار بيلباو، وطالبت ‌منظمة ‌العفو الدولية بإجراء تحقيق شامل.

واعترضت إسرائيل، الأسبوع الماضي، سفن أسطول الصمود العالمي وهو في طريقه لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وكان قوامه 50 سفينة على متنها 428 ناشطا من 44 دولة.

وخلال عملية الاعتراض اعتُقل مئات الناشطين، وتعرضوا أثناء ذلك لإهانات وإساءات لفظية وجسدية، وبينهم متضامنون دوليون ومدافعون عن حقوق الإنسان وطواقم طبية وصحفيون، قبل نقلهم قسرا إلى ميناء أسدود.

وقال منظمو الأسطول إن الناشطين أهينوا، وتعرضوا لإساءة المعاملة في أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، مضيفين أن عددا منهم نُقلوا إلى المستشفيات بسبب إصاباتهم، وأن 15 منهم على الأقل أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بما في ذلك الاغتصاب، وهو ما نفته إسرائيل.

إعلان

وعبَّرت إسبانيا، من بين عدد من الحكومات الغربية، الخميس الماضي، عن غضبها بعد أن نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو لنفسه، يسخر فيه من الناشطين وهم جاثون على ‌الأرض وأياديهم مقيدة في أحد السجون.

وسبق أن استولت إسرائيل مرات على قوارب في المياه الدولية تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي تحاصره منذ صيف عام 2007، واختطفت ناشطين ثم رحّلتهم إلى دولهم.

ويُعَد "أسطول الصمود العالمي" المبادرة الثالثة خلال عام التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.