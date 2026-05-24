محكمة فرنسية تؤيد حظر أحد أكبر التجمعات الإسلامية قبل ساعات من انطلاقه

أيدت محكمة إدارية فرنسية، السبت، قرار محافظة لوار أتلانتيك بحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب"، التي كانت مقررة في مدينة نانت على مدار يومين.

وأعلنت رئيسة بلدية نانت، جوانا رولان، عبر منصة "إكس"، أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار المحافظة بالحظر، مشيرة إلى أن القرار صدر قبل يوم واحد فقط من موعد انطلاق الفعالية.

واعتبرت أن القرار حرم آلاف المواطنين المسلمين وعائلاتهم من لقاء كانوا ينتظرونه منذ فترة طويلة.

وأبدت رولان تضامنها مع المنظمين والمشاركين، قائلة إنها تشاركهم مشاعر الحزن وخيبة الأمل، مؤكدة أن الجمهورية يجب أن تجمع الناس لا أن تفرقهم.

ذرائع الحظر

وكانت محافظة لوار أتلانتيك أعلنت، عبر حسابها على منصة"إكس"، أن المحافظ فابريس ريغوليه-روز، اتخذ، بتوجيهات من وزير الداخلية لوران نونيز، قرارا بحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" التي كان من المقرر تنظيمها يومي السبت والأحد في مدينة نانت.

وادعت المحافظة أن قرار الحظر جاء بسبب احتمال صدور تصريحات خلال الفعالية، من بعض المشاركين وبينهم مسؤولون في جمعية مسلمي فرنسا، "قد تعتبر مخالفة للقانون ومنافية لكرامة الإنسان ولمبادئ الجمهورية"، وفق تعبيرها.

وفي أول تعليق له على القرار، كتب وزير الداخلية الفرنسي نونيز على منصة "إكس" أن القضاء أكد حظر التجمع، مشيرا إلى أن التصريحات المتوقع الإدلاء بها خلاله "من شأنها المساس بمبادئ الجمهورية وقيمها والوحدة الوطنية وكرامة الإنسان".

ودعا نونيز الجميع إلى الالتزام بقرار الحظر واحترامه.