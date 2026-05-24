كارثة منجم بالصين.. 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين

يواصل رجال الإنقاذ في الصين، اليوم الأحد، عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى بحياة العشرات في منجم فحم بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، في حين عدلت السلطات حصيلة ضحايا حادث الانفجار وخفضتها من 90 إلى 82 قتيلا.

وأوضح رئيس منطقة تشين يوان في شانشي، جو شياو فانغ، أن الظروف الفوضوية التي كانت في موقع الحادث أدت إلى هذه الأرقام غير الدقيقة، وأضاف "أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، وأصيب 128 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، ⁠⁠في حين نجا 35 شخصا دون ⁠⁠إصابات".

ووقع الحادث، مساء الجمعة، في منجم ليوشينيو في مقاطعة شانشي بشمال البلاد، على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، وهو أسوأ كارثة منجمية تشهدها الصين منذ عام 2009.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض حين وقع الحادث، وأفادت السلطات بمصرع 82 شخصا ونقل 128 مصابا إلى المستشفيات.

وأضافت الوكالة أن الرئيس شي جين بينغ دعا السلطات، السبت، إلى "عدم ادخار أي جهد" في علاج المصابين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ. وأمر ‌‌أيضا بإجراء تحقيق في الحادثة.

فتح تحقيق في الحادثة

وتشارك مئات من عناصر الإنقاذ في العمليات بحسب السلطات التي فتحت تحقيقا، وأشارت منذ البداية إلى مخالفات "جسيمة" ارتكبتها مجموعة "تونغتشو" الخاصة المشغلة للمنجم، ولا سيما تراكم غازات سامة داخله.

وتعهدت السلطات، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بأن "يُعاقب المسؤولون بشدة".

بدورها قالت قناة "سي سي تي في" الرسمية، الأحد، إن عمال المناجم لا يُفترض نظريا أن ينزلوا إلى تحت الأرض إلا بعد المرور بإجراءات تدقيق، بينها التعرف على الوجه، وبوابة أمنية، والتسجيل ببطاقة تحديد موقع فردية يفترض أن تتيح تتبعهم داخل المنجم.

وكانت لوحة عرض أعداد العاملين عند مدخل المنجم تشير إلى نزول 124 شخصا وقت الانفجار، لكن العدد الفعلي كان 247، وهو فارق يثير تساؤلات، بحسب القناة.

ووفق صحيفة "بكين نيوز" الرسمية، كانت الخرائط التي قدمها المنجم غير صحيحة، مما اضطر فرق الإنقاذ إلى تمشيط الأنفاق واحدا تلو الآخر.

وتناوب منقذون يرتدون خوذا طوال الليل على النزول إلى المنجم للبحث عن الشخصين المفقودين، مستخدمين روبوتا لفحص الأنفاق، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقال أحدهم لشينخوا "ما دام هناك أمل، فسنبذل كل ما في وسعنا".

وهذا الحادث هو الأكثر دموية في الصين منذ عام 2009، حين قُتل 108 أشخاص في مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.

وتبلغ طاقة المنجم الإنتاجية 1.2 مليون طن من الفحم سنويا. واستخرجت ‌‌الصين ‌‌العام الماضي 4.83 مليارات طن من هذا الوقود، الذي يشكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في الدولة.