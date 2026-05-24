أكسيوس: هذه بنود الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.

وبحسب المسؤول، الذي نقل عنه موقع أكسيوس، فإن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد طهران التفاصيل رسميا لكنها أشارت إلى اقتراب الحسم.

بنود الاتفاق

ويقضي الاتفاق بتوقيع مذكرة تفاهم مؤقتة تسري لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، وتشمل ما يلي:

• مضيق هرمز: تتضمن بنود الاتفاق إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام لضمان حرية الملاحة.

وفي المقابل، تعتزم واشنطن تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط، في خطوة يُتوقع أن تنعش الاقتصاد الإيراني وتوفر استقرارا لسوق الطاقة العالمية.

• رفع القيود مرتبط بالإجراءات الميدانية: يقوم الاتفاق على مبدأ تخفيف العقوبات مقابل التنفيذ، حيث يرتبط رفع القيود تدريجيا بوتيرة التزام إيران بإجراءات ميدانية، لا سيما إعادة تأمين الملاحة.

وبينما تطالب طهران بإلغاء فوري للعقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، تتمسك واشنطن بضرورة تقديم تنازلات ملموسة قبل أي رفع دائم للعقوبات.

• الملف النووي: في الملف النووي، تنص المسودة على التزام إيراني بعدم تطوير أسلحة نووية، والانخراط في مفاوضات لتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب.

وأفادت مصادر بأن طهران قدمت تعهدات شفهية عبر وسطاء بشأن استعدادها لخطوات مرنة، مقابل تفاوض أمريكي على رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق.

• الوجود الأمريكي في المنطقة: وفي موازاة ذلك، ستُبقي الولايات المتحدة قواتها التي عززت وجودها في المنطقة خلال الفترة المؤقتة، على أن يُنظر في سحبها لاحقا ضمن تسوية شاملة.

إعلان

• الجبهة اللبنانية: على صعيد التفاعلات الإقليمية، تكشف كواليس الاتفاق تضمينه بندا لإنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ما أثار تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال مع الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب مسؤول أمريكي، شدد نتنياهو على مخاوفه، فيما أكدت واشنطن أن أي خرق من حزب الله سيُواجه بحق إسرائيل في الرد، وفق معادلة الهدوء مقابل الهدوء".

توقعات بالإعلان خلال ساعات

وفي سياق المشاورات، أجرى ترمب اتصالا ضم قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، الذين أبدوا دعماً للاتفاق، مع بروز دور باكستان وسيطا رئيسيا بقيادة المشير عاصم منير، الذي زار طهران لدفع المفاوضات نحو التوافق.

ويأمل البيت الأبيض في حسم النقاط العالقة خلال ساعات تمهيدا لإعلان الاتفاق، وسط تحذيرات من احتمال انهياره إذا لم تُبدِ إيران جدية في الملف النووي. وترى واشنطن أن الضغوط الاقتصادية المتفاقمة على طهران قد تشكل حافزا لدفعها نحو اتفاق شامل، وفقا لموقع أكسيوس.