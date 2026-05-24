عرفات من الفضاء.. كيف رصدت الأقمار الصناعية المشاعر المقدسة خلال 10 سنوات

كشفت صور أقمار صناعية حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عن سلسلة توسعات وتطورات شهدها مشعر عرفات في مكة المكرمة خلال السنوات العشر الماضية، شملت مواقع رئيسية داخل المشعر، أبرزها مسجد نمرة، والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة، ومسارات المشاة، ومناطق التظليل والتلطيف.

وتُظهر المقارنات الزمنية، الممتدة بين فبراير/شباط 2016 ومارس/آذار 2026، تغيرات واضحة في البنية المحيطة بالمشعر، ضمن أعمال تطوير استهدفت رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين الخدمات، وتخفيف أثر الحرارة على الحجاج في يوم عرفة.

وتستند المقارنات إلى صور من شركتي بلانت وإيرباص، وأظهرت تحولات متدرجة في عدد من المواقع داخل عرفات، بالتزامن مع مشاريع أعلنتها جهات سعودية رسمية وشركة كدانة للتنمية والتطوير في المشاعر المقدسة.

كيف تغيّر مشعر عرفات خلال عقد؟

تكشف الصور الفضائية المقارنة بين عامي 2016 و2026 عن أعمال تطوير متتابعة في مشعر عرفات، شملت تحسين الطرق والمساحات المفتوحة، وتوسعة بعض المناطق الخدمية، وتهيئة مسارات الحركة حول المواقع الأكثر كثافة خلال موسم الحج.

وتظهر هذه التغيرات بوضوح في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة، وهما من أبرز معالم المشعر، حيث تتركز أعداد كبيرة من الحجاج خلال يوم عرفة، الذي يمثل الركن الأعظم من أركان الحج.

مسجد نمرة.. توسعات وساحات أكثر تهيئة

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال السنوات العشر الأخيرة أعمال تطوير واضحة في مسجد نمرة ومحيطه، شملت توسعات في الساحات الخارجية، وتهيئة المساحات المحيطة به لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين وتنظيم الحركة في محيطه.

ويُعد مسجد نمرة من أبرز معالم مشعر عرفات، وقد شهد في العقود الأخيرة توسعات كبرى. ووفق المصادر الرسمية، تبلغ مساحة المسجد نحو 110 آلاف متر مربع، ويتسع لأكثر من 400 ألف مصلٍّ، ما يجعله من أكبر مساجد المشاعر المقدسة.

كما أظهرت صور ملتقطة بين سبتمبر/أيلول 2025 ومارس/آذار 2026 تطورات إضافية في محيط المسجد، بينها تجهيزات جديدة داخل منطقة التوسعة، وظهور مظلات إضافية في بعض المساحات.

وفي محيط مسجد نمرة، نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير مشروعا لتظليل وتبريد الساحات على مساحة 85 ألف متر مربع، شمل تركيب 320 مظلة و350 مروحة رذاذ، إلى جانب التشجير وتجهيز البنية التحتية للمياه والكهرباء، بهدف تحسين راحة الحجاج وتقليل أثر الحرارة في ساعات الذروة.

جبل الرحمة.. تظليل وتلطيف على نطاق أوسع

امتدت أعمال التطوير إلى المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، وهي من أكثر مناطق مشعر عرفات كثافة خلال يوم عرفة.

وأعلنت شركة كدانة، في 4 مايو/أيار 2026، استكمال المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، ضمن أعمال تستهدف رفع كفاءة المرافق وتحسين تجربة الحجاج.

وشملت المرحلة الثانية، بحسب كدانة، تركيب 18 مظلة حديثة مزودة بـ36 مروحة رذاذ، إلى جانب 7 وحدات لتلطيف الأجواء و107 أعمدة لمراوح الرذاذ، استكمالا لمرحلة أولى نُفذت في موسم حج 1446هـ/2025.

كما تفقدت جهات رسمية مشروع تظليل المسارات في عرفات على مساحة 60 ألف متر مربع، ضمن مشاريع تستهدف تلطيف الأجواء وتوفير وسائل راحة للحجاج أثناء التنقل داخل المشعر.

مسارات المشاة.. تنظيم للحركة وتخفيف لأثر الحرارة

لم تقتصر أعمال التطوير على محيط المعالم الرئيسية، إذ امتدت إلى مسارات المشاة ومناطق حركة الحجاج داخل المشاعر.

وتشير شركة كدانة إلى تجهيز مسارات ومناطق استراحة للحجاج بعناصر خدمية تشمل المقاعد، والمظلات، ومراوح الرذاذ، والأرضيات المطاطية، والمساحات الخضراء، ضمن توجه يهدف إلى خفض أثر الحرارة وتحسين انسيابية الحركة بين المواقع داخل المشعر.

وعلى مدى العقود الماضية، شهد المشعر توسعات تدريجية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج، ومع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المواسم إلى مستويات عالية، باتت مشاريع التظليل والتلطيف وتنظيم الحركة جزءا أساسيا من تطوير البنية الخدمية في المشاعر المقدسة.

وتُظهر المقارنات الفضائية أن التطوير في عرفات لم يقتصر على التوسعة المكانية، بل شمل أيضا تحسين البيئة المحيطة بالحجاج، عبر مشاريع تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية، وتخفيف أثر الحرارة، وتنظيم حركة المشاة، بما يهدف إلى جعل يوم عرفة أكثر راحة وانسيابية.