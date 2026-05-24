باكستان: "تقدم كبير" في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الأحد، إن "تقدما كبيرا" أُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

وأضاف: "أشيد بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتزامه بالحوار والدبلوماسية وكذلك نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والفريق الأمريكي كله".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "ما تحقق في هذه المفاوضات يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر شريف الذي تؤدي بلاده دورا رئيسيا في الوساطة بين واشنطن وطهران، تدوينة على إكس جاء فيها: "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الأمريكي على ما وصفها بأنها "جهود استثنائية" لتحقيق السلام.