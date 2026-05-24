وزير الخارجية الأمريكي.. أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الأزمة مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن ما أُحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بنيودلهي "ربما خلال اليوم سنسمع أخبارا جيدة بشأن مضيق هرمز ومسار المفاوضات مع إيران".

وتابع أن التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات خلال الساعات الـ48 الماضية بشأن الأزمة مع إيران كان بالتعاون مع دول الخليج.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي.

كما قال روبيو إن تحكم إيران في مضيق هرمز يمثل سابقة على الصعيد الدولي، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بها، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي سلمي للأزمة على الرغم من أن إيران تغلق المضيق وتحتجز السفن.

وأضاف أنه لا يجب أن تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي، وأنه يتعين ضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وبحسب روبيو، فإن واشنطن حققت أهداف العملية العسكرية ودمرت القدرات البحرية والصاروخية لإيران.

من جهته، دعا وزير الخارجية الهندي إلى الحوار لتجاوز الأزمة في المنطقة وعدم استخدام الممرات البحرية كسلاح.

وقال إن بلاده تريد أن ترى انخفاضا في أسعار الطاقة وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وفي وقت مبكر اليوم، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم تفاصيل الاتفاق الأولي المرتقب بين طهران وواشنطن.