عاجل | نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترمب
Published On 24/5/2026|
آخر تحديث: 04:28 (توقيت مكة)
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين:
- إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترمب
- الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
- المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب
- المقترح أجل الحسم في تفاصيل تخلي إيران عن اليورانيوم إلى محادثات مقبلة
- أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج
- إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا باتفاق نووي
المصدر: الجزيرة