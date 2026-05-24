استنفار أمني بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أكدت السلطات الأمريكية التعامل مع حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض أسفر عن إصابة المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر قوله إن مسلحا أشهر مسدسا وأطلق 3 رصاصات على الأقل باتجاه البيت الأبيض عند السادسة مساء بتوقيت واشنطن.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن فرقه تنتشر في الموقع وتقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية في استجابته لحادث إطلاق النار عند ‌‌تقاطع شارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، بالقرب من البيت الأبيض.

وقال مسؤول إنفاذ قانون أمريكي إن المشتبه به اقترب من نقطة تفتيش بالقرب من البيت الأبيض وأطلق النار على أفراد الأمن قبل أن يتم استهدافه ونقله إلى المستشفى.

وأكد المتحدث احتواء الوضع في مكان الواقعة دون تسجيل أي إصابات أخرى.

وقالت شبكة "إيه بي سي" إن جهاز الخدمة السرية أخلى الساحة الشمالية للبيت الأبيض عقب سماع دوي إطلاق النار.

ونشر الصحفي الأمريكي آرون نافارو مشاهد قال إنها توثق اللحظات الأولى عقب الحادث.

وقال نافارو إن عشرات الطلقات سُمِعت قرب محيط البيت الأبيض، مضيفا أن الصحفيين اضطروا للانتقال سريعا من مواقع البث الخارجي إلى غرفة الإحاطة داخل المجمع.

بدورها، نشرت الصحفية الأمريكية سيلينا وانغ مشاهد توثق لحظة سماع دوي إطلاق النار.

وقالت وانغ إنها كانت تسجل مقطع فيديو من الحديقة الشمالية للبيت الأبيض عندما سمعت عشرات الطلقات، مضيفة أن الصحفيين طُلِب منهم الركض سريعا نحو غرفة الإحاطة الصحفية داخل المجمع. وأظهرت المشاهد انبطاح الصحفية وباقي الموجودين أرضا وسط حالة من الخوف والارتباك.