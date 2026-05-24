أمير قطر يبحث في اتصال مع ترمب وقادة دوليين تطورات المنطقة

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك، عُقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من القادة الإقليميين والدوليين، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة.

وشارك في الاتصال كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.

وتركّزت المناقشات، وفقا للديوان الأميري، على مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث تبادل القادة وجهات النظر بشأن سبل الحد من التوترات ومنع اتساع نطاقها بما قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددوا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك للحفاظ على السلم الإقليمي والدولي.

وأعرب القادة خلال الاتصال عن تقديرهم لجهود الرئيس الأمريكي في تعزيز التشاور بين الأطراف المعنية، مثمّنين في الوقت ذاته المساعي الدبلوماسية التي تضطلع بها باكستان في هذا الإطار.

وأكد أمير دولة قطر ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين الدول ذات الصلة إزاء مختلف المستجدات، بما يعزز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شدد على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات وتفادي تداعيات التصعيد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صرّح بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مشتركا مع أمير قطر وقادة عدد من الدول في المنطقة تناول مذكرة التفاهم المتعلقة بمحادثات وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مشيرا إلى أنه تم التفاوض عليها إلى حد كبير.

وأوضح ترمب أن التفاهم لا يزال قيد الصياغة النهائية من قبل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين وبمشاركة دول أخرى، مضيفا عبر منصته تروث سوشيال أن الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا.