قطر تؤكد دعم الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، عن أهمية دعم جهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء استعرض خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ودعم جهود الوساطة الباكستانية.

وأضافت أن الاتصال تناول تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال الساعات الماضية صدرت تصريحات تؤكد إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، وتخوف إسرائيلي من اتفاق لا يلبي شروط تل أبيب الأمنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، من نيودلهي إن ثمة "احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن مضيق هرمز".